Установлен рекорд по числу иностранных студентов в вузах страны

Насихат Оркушпаева
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Все казахстанские университеты, которые готовят специалистов инженерного профиля, перешли на новый формат обучения с акцентом на прикладную практику. Об этом, а также о других достижениях в отрасли на брифинге в СЦК сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Фото: СЦК

В числе приоритетов высшего образования и науки не только вопросы доступности обучения, но и опережающая подготовка кадров, рост позиций в мировых рейтингах, инновационная деятельность. В 2026 году, согласно прозвучавшей статистике, было выделено 89 457 грантов на обучение, включая 9 527 – для социально уязвимых слоев населения, 2 378 – для кандасов, 1 816 – для военнослужащих срочной службы, при этом 99,5% грантов освоено по проекту «Серпін».

– Говоря о доступности высшего образования, отмечу, что мы впервые начали выделять порядка двух процентов от всего государственного образовательного заказа для детей-сирот и студентов из социально уязвимых семей. Кроме того, последние три года им выплачивается дополнительная компенсация на проживание в общежитии. Как вы знаете, помимо традиционных грантов в стране действуют четыре дополнительных инструмента поддержки: прог­рамма «Нацфонд – детям», система «Келешек», проект «Серпін» и беспроцентные образовательные кредиты. В рамках инициативы «Келешек» казах­станские родители открыли уже более 240 тысяч счетов, – сказал глава ведомства.

В Казахстане на сегодняшний день действуют 33 филиала зарубежных вузов. Более того, в университетах страны обучаются 41 тыс. иностранных студентов, а 18 казахстанских высших учебных заведений вошли в рейтинг QS World University Rankings. В показателях о текущем состоянии инновационной деятельности (GII 2026) Казахстан занял первое место в Центральной Азии.

– Мы делаем обучение максимально прикладным и увеличиваем долю WBL (Work-Based Learning). Это методика, разработанная ­ЮНЕСКО, – обучение на рабочем месте через практику и отработку реальных навыков. Мы переводим в такой формат до 60 процентов учебного процесса, – отметил Саясат Нурбек, приведя в пример Атырауский университет нефти и газа, который при поддержке Министерства энергетики получил собственное месторождение: на промышленном полигоне будущие инженеры сами добывают нефть, работают над повышением нефтеотдачи, готовят буровые растворы и выполняют другие задачи.

Остановившись на вопросах опережающей кадровой политики, Саясат Нурбек сказал, что было проведено анкетирование 73 тыс. предприятий и выявлена потребность в более 437 тыс. специалистов. Именно поэтому в структуре кадрового спроса основной акцент приходится на специалистов с ТиПО и микроквалификациями. При этом сохраняется высокий запрос на выпускников вузов. Для того чтобы адаптировать систему среднего специального и высшего образования под нужды рынка, разработаны региональные атласы новых профессий. На их основе в образовательный процесс внедрены дополнительные программы обучения.

#студенты #МНВО #иностранцы #СЦК

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