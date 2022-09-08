Установлена личность поджигателя в Алматинской области. Им оказался пожарный

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана отреагировали на видео о поджигателе сухостоя в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Напомним, 6 сентября близ поселка Енбекшиарал Жамбылского района мужчина поджег сухостой вдоль дороги. Кадры попали в Сеть.

А 7 сентября в YouTube-аккаунте «Бәсе» вышел видеоролик под названием «МЧС поджигает Казахстан. Установлена личность поджигателя из Алматы». В нем указывается, что одним из поджигателей, организовавших пожары, является сотрудник противопожарной службы Жанат Утеулиев.

«Указанный на видео гражданин действительно является сотрудником специализированной пожарной части №5 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы – старший пожарный сержант гражданской защиты Утеулиев Жанат Ергалиевич 1983 года рождения. В органах гражданской защиты – с 2008 года», – рассказали в МЧС.

Утеулиев был задержан сотрудниками отдела полиции Жамбылского района Алматинской области и привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 505 и части 1 статьи 440 КоАП.

«В ходе проверки Утеулиев не смог пояснить свои действия, связанные с поджогом сухостоя, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время назначено служебное расследование», – сообщили в министерстве.

Между тем пожарный свою вину признал и раскаялся в содеянном.

Он обратился к своим коллегам и казахстанцам и попросил прощения за свой необдуманный поступок.

Мужчина подчеркнул, что его никто не заставлял поджигать сухостой, и случилось это исключительно из-за выпитого алкоголя. Он также отметил, что не имеет отношения к другим пожарам, происходящим в Казахстане.