Установлена мемориальная доска

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Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау
Балташ Омарович родился в 1924 году в ауле Амандык Чкаловского района Кокчетавской области. В 1942-м добровольцем ушел на фронт. Воевал в составе воинских частей третьего Прибалтийского и первого Белорусского фронтов. В 1950-м был демобилизован из рядов Советской армии. Инвалид войны II группы.
Б. Сеитов окончил Высшую партийную школу при ЦК Компартии Казахстана, с 1972 по 1985 год работал заведующим отделом административных и торгово-финансовых органов Кокчетавского обкома компартии. С 1985 года – персональный пенсионер КазССР. Неоднократно избирался депутатом район­ных и областных советов народных депутатов.
Государство по достоинству оценило заслуги Балташа Омаровича. За боевые подвиги и многолетний самоотверженный труд он награжден орденами Великой Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, четырьмя орденами «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы» и другими, удостоен звания «Заслуженный работник культуры Казахской ССР».
Балташа Омаровича всегда отличали преданность избранному делу, высокая ответственность, скромность, чуткое и внимательное отношение к людям. Он всегда принимал активное участие в общественной жизни города и области, воспитании подрастающего поколения.

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