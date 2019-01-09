Общество
Установлена региональная квота приема оралманов и переселенцев на 2019 год
Постановлением
Правительства РК от 29 декабря 2018 года установлена региональная квота приема оралманов и переселенцев на 2019 год, сообщает Zakon.kz.
Так, региональная квота приема оралманов на 2019 год установлена в количестве 2 103 человека.
Региональная квота приема переселенцев на 2019 год - в количестве 7 771 человека.
Министерству труда и социальной защиты населения поручено к 1 августа 2019 года и 1 февраля 2020 года предоставлять в правительство отчет о выполнении документа.
Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.