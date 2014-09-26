Установление единых правил по информбезопасности будут продвигать страны СНГ В мире 661

Государственный секретарь Республики Казахстан, врио секретаря Совета безопасности Адильбек Джаксыбеков принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств СНГ, сообщает akorda.kz. Мероприятие проводится в Москве по приглашению российской стороны.



Участники встречи обменялись мнениями по оценке вызовов и угроз региональной безопасности, мер противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, а также по вопросам взаимодействия в сфере международной информационной безопасности. Адильбек Джаксыбеков акцентировал внимание на проводимой Казахстаном борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также на принимаемых мерах по пресечению каналов нелегального наркотрафика. Особо подчеркнуто, что эти угрозы могут быть актуализированы для Казахстана и Средней Азии с процессом завершения вывода из Афганистана войск международной коалиции. В этой связи важным является регулярное проведение совместных мероприятий согласно принятым программным документам СНГ, ОДКБ, ШОС, а также на двустороннем уровне с государствами-участниками Содружества.



"Применительно к проблематике международной информационной безопасности выражена поддержка совместных усилий государств региона по продвижению на уровне ООН вопроса об установлении единых международных норм и правил, регулирующих действия стран в информационном пространстве", - опубликовано на сайте.



Адильбек Джаксыбеков провел переговоры с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Стороны обсудили вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, высказали мнения по различным актуальным проблемам мировой политики.



В указанных мероприятиях также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации Марат Тажин, отмечено в опубликованном сообщении.