Установлено необычное достижение в истории казахстанского тенниса

15-летняя казахстанская теннисистка Зара Даркен сумела впервые пробиться в основную сетку международного турнира среди женщин ITF Women на кортах Италии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

64-я ракетка Казахстана Зара Даркен, которая еще не имеет рейтинговых очков в женском туре ITF и WTA, успешно преодолела барьер квалификационного этапа турнира серии ITF Tour W15 в итальянском городе Соларино, передает пресс-служба ФТК.

В первом круге отборочной стадии, юная теннисистка из Актобе обыграла местную спортсменку Джорджи Патти — 6:1, 6:2. А уже в финале «квала» уверенно победила другую представительницу Италии, Камиллу Лерволино — 6:1, 6:4.

Теперь на старте основной сетки итальянского турнира западноказахстанской теннисистке предстоит сыграть с 25-летней Абигейл Амос из Англии, британка занимает 1 236-е место в мировом рейтинге.

Надо отметить, что Зара в своей карьере впервые заработала не только рейтинговые очки, но и призовые деньги.