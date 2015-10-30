Установлены дипотношения Свежий выпуск 485 Анастасия ШВАРЦ

Во время церемонии стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества на двустороннем уровне и по важным вопросам повестки дня ООН, представляющим взаимный интерес. Среди них – реализация Целей устойчивого развития, защита окружающей среды, проблемы изменения климата, столь актуальные для малых островных государств и стран, не имеющих выхода к морю. Отметили собеседники и важность расширения взаимовыгодных контактов в сфере культуры, образования и туризма.

К. Абдрахманов выразил надежду, что Микронезия примет участие в ЭКСПО-2017. Он обратил внимание на важную роль предстоящей выставки в развитии энергетики, решении проблем нехватки энергоресурсов, особенно для развивающихся стран. Выражена заинтересованность в содействии со стороны Казахстана в развитии сотрудничества Микронезии со странами Центральной Азии.