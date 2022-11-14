Установлены границы Улытауской области

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление Правительства РК от 26 сентября 2022 года №744 «Об изменении границ Карагандинской области и установлении границ области Ұлытау», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

«В соответствии с подпунктом 1-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» Правительство РК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить границы Карагандинской области путем исключения земель общей площадью 18893661,0 гектар городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов для передачи в состав области Ұлытау согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить границы области Ұлытау общей площадью 18893661,0 гектар путем включения земель городов Жезказгана, Сатпаева и Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов согласно приложению 2 к настоящему постановлению», – говорится в тексте документа.

Акиматам Карагандинской области и области Ұлытау поручено принять меры, вытекающие из постановления.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.