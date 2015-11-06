Установлены курсы валют на выходные

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта atn.ua
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 7–9 ноября, передает Kazpravda.kz.

На выходные и понедельник 1 доллар составил 307,53 тенге, евро – 334,29 тенге, рубль – 4,83, 1 фунт стерлингов – 466,55 тенге, 1 японская йена – 2,52 тенге, 1 китайский юань – 48,41 тенге, 1 киргизский сом – 4,43 тенге, 100 узбекских сумов – 11,45 тенге.

Указанные курсы считаются рыночными.

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Напомним, что указанный официальный курс тенге к доллару установлен по итогам торгов на утренней сессии на Казахстанской фондовой бирже. 

Вечерние торги на KASE закрылись на отметке 310,50 тенге за $1.

Между тем официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 15.00 алматинского времени – 298,92 тенге за $1.

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