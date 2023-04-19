Установлены признаки сепаратизма

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Андрей Кратенко

Три члена так называемого «Народного Совета» Петропавловска задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование по факту сепаратизма ведет департамент Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области.

Как сообщалось ранее, в Петропавловске состоялось собрание участников группы «Народный Совет». В тот же день по указанию прокуратуры СКО была образована межведомственная следственно-оперативная группа из числа сотрудников ДКНБ, ДП, ДЭР, антикоррупционной службы области, назначены процессуальные прокуроры.

«В ходе следствия установлено, что 19 марта 2023 года в Петропавловске в помещении колледжа Северо-Казахстанского университета состоялось собрание участников группы «Народный Совет», на котором 20 жителей областного центра позиционировали себя наследниками СССР», – указывается на официальном сайте прокуратуры СКО.

Проведены следственные мероприятия, назначены экспертные исследования. Согласно выводам комиссион­ной судебной психолого-филологической экспертизы с участием политолога и других специалистов, установлены признаки сепаратизма.

На основании собранных доказательств в отношении трех членов «Народного Совета» действия квалифицированы по статье 180 час­ти 2 Уголовного кодекса РК как пропаганда и публичные призывы к нарушению унитарности и целостности Республики Казахстан с использованием средств массовой информации и сетей телекоммуникаций и по статье 179 Уголовного кодекса – пропаганда подрыва безопасности государства. Указанные лица задержаны в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса РК и водворены в изолятор временного содержания. Санк­ция данной статьи предус­матривает безальтернативную меру наказания в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация не подлежит разглашению.

«В настоящее время следст­венные действия продолжаются. В отношении остальных участников собрания будет также дана объективная и всесторонняя правовая оценка. Ход досудебного расследования прокуратура области взяла на особый контроль», – сообщили в надзорном органе области.

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