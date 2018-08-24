Устаревшие решения пересмотрены – Президент РК об итогах саммита по спасению Арала
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в совместной пресс-конференции по итогам заседания глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Выступая перед журналистами и членами официальных делегаций, Глава государства поблагодарил Президента Туркменистана за традиционно теплый прием и отметил высокий уровень проведения саммита.
"Символично, что наша встреча проходит сразу после священного для всех мусульман праздника Курбан-айт. Пользуясь этим случаем, хочу пожелать нашим братским народам благополучия, мира и процветания", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана указал, что Аральский кризис стал одной из самых крупных экологических катастроф в истории человечества, и отметил, что за прошедшие полвека площадь акватории моря уменьшилась в 9, а объем воды – в 30 раз.
"Ежегодно с высохшего дна Аральского моря ветрами поднимается до 80 миллионов тонн ядовитых солей. Они разносятся пылевыми бурями на многие тысячи километров от Западной Европы до вершин Гималаев, оказывая негативное воздействие на здоровье людей и экосистем всех наших стран", – подчеркнул Глава государства.
Нурсултан Назарбаев отметил, что стороны сочли необходимым обратиться к всемирному сообществу, ООН, всем фондам и банкам, которые занимаются этой проблемой, поддержать усилия государств-учредителей МФСА, направленные на улучшение экологической обстановки в Аральском регионе.
"Мы в свою очередь договорились усовершенствовать работу Фонда. В узком кругу мы откровенно и честно обсудили все вопросы, в том числе по пересмотру устаревших решений, а также проанализировали деятельность всех его руководящих и исполнительных органов", – сообщил Елбасы.
Глава государства отметил важность экономного использования поливной воды и современных технологий, включая капельное орошение, которое сокращает расходы воды на 50-60% и повышает продуктивность в 4-5 раз.
"Были очень полезные предложения, основанные на современных научных подходах. Например, укрепить соль на дне стойкими к ней зелеными насаждениями, которые будут способствовать улучшению экологической ситуации и одновременно служить источником получения кормов для сельскохозяйственных животных", – заметил Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана указал, что все предложения закреплены в коммюнике саммита, и отметил, что туркменская сторона обобщит их, а исполнительный комитет разработает четкий план дальнейших действий.
В завершение Глава государства заявил, что стороны подробно обсудили вопросы сближения позиций по водохозяйственным, водно-энергетическим и экологическим аспектам региона, и подчеркнул, что Казахстан высоко оценивает результаты прошедших переговоров.