Уставшие от карантина стали проблемой для сдерживания пандемии

Источник: AP 2020
Накопившаяся за несколько месяцев психологическая усталость от социальной дистанции превратилась в серьезную проблему для сдерживания пандемии. Это особенно характерно для молодых людей, которые меньше боятся коронавируса и теряют намного больше от необходимости сидеть дома, пишет Forbes.ru со ссылкой на Bloomberg.

Заражения среди миллениалов и представителей поколения Z приводят к новым волнам коронавируса в разных странах от Японии до Испании и США. И похоже, теперь рост заболевших не удается остановить, несмотря на повторно введенные ограничения, отмечает агентство. Тревожная тенденция показывает, что сдерживающие социальные барьеры неэффективны в течении длительного периода, хотя ранее в этом году они доказали свою состоятельность по всему миру. 

По словам профессора клинической медицины в Медицинской школе Австралийского национального университета в Канберре Питера Коллинона, проблема создана людьми 20-30 лет, которым нужно изменить свое поведение. "Это люди, которые в наибольшей степени подвержены экономическим и социальным последствиям изоляции, но меньше всего страдают от этой болезни", — пояснил Коллинон. 

Поскольку молодые люди реже страдают от тяжелой формы инфекции и меньше умирают от коронавируса, они чаще нарушают правила дистанцирования в условиях роста безработицы. Причины их выхода из дома варьируются от необходимости работать или ухаживать за другими людьми до желания посещать бары, ночные клубы и даже "коронавирусные вечеринки", участники которых намеренно хотят подхватить инфекцию. Все это заставило общественных деятелей, таких как директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, призвать молодых людей к ответственности и не участвовать в "распространении пандемии".

У правительств государств, которые сталкиваются с резким ростом числа случаев и вынуждены ждать эффективную вакцину еще несколько месяцев, есть и другие варианты действий, кроме призывов остаться дома, пишет Bloomberg. "Как можно поддерживать такое поведение в этой группе, когда медицинские последствия для них намного мягче, чем для людей 70 и 80 лет, однако экономические последствия гораздо серьезнее? Это дилемма, для которой у меня нет ответа", — подчеркнул Коллинон.

