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Устойчивое партнерство

Адия Кенжегулова

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым.

В ходе беседы председатель палаты отметил, что высокую планку сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, установленную главами двух государств, важно поддерживать и продвигать по линии законодательных органов двух стран.

– Как мы видим, благодаря усилиям президентов наших стран стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном наполняется новым качест­венным содержанием. В этом контексте важным является укрепление межпарламентского диалога. Взаимодействие между парламентами наших стран приобретает устойчивый и поступательный характер. Дополнительным импульсом к развитию межпарламентских связей между нашими странами станет Совет межпарламентского сотрудничества, который учрежден в соответствии с договоренностями глав наших государств, – сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь председатель законодательной палаты Олий Мажлиса отметил, что в Узбекистане приветствуют проведение реформ, инициированных Президентом Казахстана. Он также подчеркнул, что многие инициа­тивы Касым-Жомарта Токаева имеют большое значение не только для нашей страны, но и всего Центрально-Азиатского региона. Нурдинжон Исмоилов выразил уверенность в том, что созданный Совет межпарламентского сотрудничества внесет значимый вклад в укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Узбекистаном.

В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество в двустороннем формате дополняется и усиливается взаимодействием на международных площадках, в том числе по линии МПА СНГ. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что импульсом к дальнейшему развитию взаимоотношений станет юбилейное заседание Совета МПА СНГ, которое состоится 28–29 марта т. г. в Алматы с участием глав парламентов стран СНГ и ряда международных парламентских организаций.

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