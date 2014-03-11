Устойчивое развитие как бренд

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Торжественную церемонию приурочили к одной из знаменательных дат в новейшей истории нашей страны – 22-летию вступления Казахстана в ООН. Почетными гостями в этот день стали посол по особым поручениям МИД РК, первый постоянный представитель РК при ООН Акмарал Арыстанбекова, представитель департамента общественной информации Секретариата ООН в РК Властимил Самек, руководители дипломатических представительств, ученые, преподаватели и студенты.

– В Послании «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Президент подчеркнул необходимость укрепления главных ценностей национальной идеи «Мәңгілік Ел». Среди них важное место занимает национальная безопасность и участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем, – сказал ректор КазНУ Галым Мутанов, открывая встречу. – Деятельность вуза во главе хаба UNAI как раз способствует продвижению идеи Главы государства по усилению роли Казахстана как одной из ключевых фигур в международном процессе решения глобальных проблем и превращения Алматы в региональный хаб многосторонней дипломатии.

В связи с открытием Глобального хаба генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев, постоянный представитель РК при ООН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кайрат Абдрахманов направили приветственные письма участникам мероприятия. Они отметили значимость и актуальность программы ООН «Академическое влияние», а также пожелали КазНУ успехов в выполнении этой важной миссии.

«Программа ООН «Академическое влияние» служит диалоговой площадкой для обмена мнениями, идеями и опытом между всеми странами. КазНУ демонстрирует всестороннюю приверженность к активизации глобального академического сообщества в решении жизненно важных проблем всего человечества, – говорилось в обращении генерального секретаря ООН. – Результаты научных исследований и экспериментов ваших ученых в значительной степени способствуют продвижению идей устойчивого развития. Я возлагаю большие надежды на деятельность КазНУ во главе хаба программы ООН «Академическое влияние» и желаю коллективу огромных успехов».

– Казахстан, вступив в ООН, вносит большой вклад в укрепление безопасности во всем мире. Благодаря своим инициативам ваш вуз стал активным участником программ ООН, и сегодня перед вами стоит ответственная задача – через науку и образование продвигать программу «Академическое влияние» на мировом уровне. Уверена, вы достойно выполните эту миссию, – поздравила коллектив КазНУ Акмарал Арыстанбекова.

К поздравлениям присоединился Властимил Самек, отметив, что «многолетняя работа КазНУ в области устойчивого развития, достижения и научно-образовательный потенциал университета во многом определили выбор ООН».

КазНУ им. Аль-Фараби первым среди вузов Центральной Азии присоединился к программе «Академическое влияние», направленной на поддержку 10 всемирно признанных принципов ООН, касающихся прав человека, грамотности, устойчивого развития и разрешения конфликтов. Кроме того, здесь действует международная программа Global Classroom по устойчивому развитию. Так, в 2011 году КазНУ при поддержке ООН провел международную научно-теоретическую конференцию «Меняющаяся природа конфликта в ХХI веке». А в 2012-м КазНУ стал единственным из университетов СНГ, кто открыл секцию на глобальном саммите «RIO+20» Всемирного форума ООН в Бразилии, представив проект «Зеленый мост» через поколения» в поддержку инициатив Президента страны «Глобальная стратегия энергоэкологического развития» и «Зеленый мост». Также при поддержке представительства ООН КазНУ стал частью всемирной студенческой программы-игры «Модель ООН – Новый Шелковый путь». Таким образом будущие специалисты приобщаются к принципам ООН и учатся вырабатывать новые способы решения проблем безопасности. Об этом во время открытия Глобального хаба рассказали студенты КазНУ, выступившие на шести языках ООН.

Уже в мае в вузе состоится событие мирового уровня в сфере устойчивого развития – III форум ректоров университетов Азии, призванный стать мощным импульсом интеграционных процессов в регионе.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА

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