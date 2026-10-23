Новая политическая модель призвана помочь Казахстану своевременно реагировать на вызовы - эксперт

Фото с сайта 24.kz

Как переход к однопалатному Курултаю повлияет на законотворческий процесс, какую роль в новой политической модели будет играть Қазақстан Халық Кеңесі и почему способность государства адаптироваться к переменам становится особенно важной в эпоху глобальных кризисов? Об этом в интервью «24KZ» рассказал главный эксперт Института общественной политики Абдулла Токенов, член экспертного сообщества Талдау.

- Для чего Казахстану нужна новая Конституция, и какие задачи она должна решить?

- Главная задача новой Конституции заключается в том, чтобы сделать Казахстан и его политическую систему более устойчивыми и адаптивными к меняющимся условиям. Способность приспосабливаться к новым вызовам всегда была одним из ключевых преимуществ Казахстана как молодого государства. За годы независимости страна прошла через мировые финансовые кризисы, пандемию и периоды международной нестабильности. Сегодня ситуация усложняется тем, что геополитические, экономические и технологические изменения происходят одновременно и усиливают друг друга. В таких условиях государству важно не только сохранять стабильность, но и своевременно реагировать на новые вызовы, учитывать изменения внутри общества и корректировать свои подходы. Поэтому конституционную реформу следует рассматривать как часть долгосрочной адаптации страны к новым реалиям и подготовки политической системы к следующему этапу развития.

- Как новая архитектура политических институтов может повысить устойчивость государства?

- Устойчивость политической системы во многом зависит от того, насколько эффективно работают ее институты. В новой модели можно выделить два важных механизма, связанных с деятельностью Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі. Переход к однопалатному Курултаю призван сделать законодательный процесс более оперативным, поскольку исчезает отдельный этап согласования законов во второй палате. При этом скорость не должна достигаться за счет качества. Для этого предусмотрено рассмотрение законопроектов в трех чтениях. На первом депутаты обсуждают концепцию документа, его цели, задачи и основные положения. На втором рассматривают поправки и предложения. На третьем оценивают окончательную редакцию и ее согласованность с Конституцией. Установленные сроки между чтениями также должны препятствовать необоснованному затягиванию рассмотрения законопроектов. В свою очередь, Қазақстан Халық Кеңесі призван укрепить постоянный диалог между государством и обществом. В его состав входят представители этнокультурных объединений, общественных организаций, маслихатов и региональных общественных советов, которые взаимодействуют с гражданами и могут доносить их запросы до центрального уровня. Дополнительное значение имеет право законодательной инициативы. Это позволяет выносить на рассмотрение Курултая законопроекты, отражающие актуальные общественные проблемы и запросы регионов. Новая институциональная модель призвана сочетать более оперативное принятие решений с широким представительством общественных интересов. Это создает дополнительные возможности для своевременного реагирования государства на изменения и укрепления устойчивости политической системы.

- Почему способность государства адаптироваться к изменениям становится особенно важной в нынешних международных условиях?

- Способность политических институтов быстро адаптироваться к меняющимся условиям сегодня особенно актуальна в эпоху «поликризиса», в котором мы живем сейчас. Еще в 2023 году эксперты Всемирного экономического форума в докладе о глобальных рисках за 2023 год описывали предстоящее десятилетие как период «поликризиса», когда несколько кризисов развиваются одновременно, переплетаются и усиливают последствия друг друга. Один из таких примеров – пандемия COVID-19. Кризис в сфере общественного здравоохранения повлек серьезные экономические последствия, включая перебои в поставках, дефицит товаров и рост инфляции, а решения властей об ограничениях стали источником политической напряженности в ряде стран. Еще один пример – текущие геополитические конфликты, которые нарушают транспортные и логистические цепочки, повышают энергетические риски и создают дополнительные экономические трудности для государств, не участвующих в этих конфликтах. Отдельную угрозу представляет фрагментация общества под воздействием дезинформации и манипуляций общественным мнением. Показательный пример – недавние протесты во Франции, которые сопровождались распространением в соцсетях старых видеозаписей и изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, которые выдавались за реальные события. Это наглядно показывает, насколько быстро дезинформация может искажать восприятие происходящего. В этих условиях Казахстану важно заранее адаптировать политическую систему к новым рискам. Речь идет о способности государства поддерживать общественное доверие, учитывать запросы граждан и обеспечивать постоянный диалог между обществом и властью в условиях неопределенности. Именно такие механизмы могут стать одним из факторов долгосрочной устойчивости страны.

- Как меняется взаимодействие государства и общества в новых условиях?

- Сегодня, когда каналов взаимодействия между властью и обществом становится все больше, важно сделать это взаимодействие более постоянным и системным. Казахстану необходимо максимально эффективно использовать цифровизацию, которая уже стала одной из сильных сторон страны. По данным ООН за 2024 год, Казахстан занял 24-е место в мире по развитию электронного правительства и 10-е место по индексу онлайн-услуг. Интересный пример в этом контексте – развитие цифровых инструментов Курултая, включая систему «e-Kurultai», которая предусматривает цифровизацию законодательного процесса и возможность отслеживать прохождение законопроектов. Дополнительным каналом прямого взаимодействия стала общественная приемная Курултая, где депутаты принимают граждан с учетом своей специализации. При этом цифровые инструменты не заменяют традиционные политические институты. Политические партии способны обобщать общественные запросы и переводить их в конкретные законодательные предложения, а Қазақстан Халық Кеңесі создает дополнительный канал представительства регионов и общественных групп. В этом смысле он сочетает классическую функцию политического представительства с новым форматом участия в казахстанской политической практики.

- Как оценивать значение конституционной реформы для будущего Казахстана?

- За годы независимости Казахстан накопил значительный опыт государственного строительства и зарекомендовал себя как быстро развивающееся государство и созидательная нация. За это время страна сталкивалась с различными вызовами и справлялась с ними благодаря способности консолидировать общество и мобилизовать внутренние ресурсы. При этом в новых условиях важно сохранить и усилить это преимущество. Новая политическая модель призвана помочь Казахстану и дальше адаптироваться к меняющимся условиям, своевременно реагировать на возникающие вызовы и одновременно создавать институциональные предпосылки для устойчивого долгосрочного роста. В этом и заключается ее стратегическое значение для следующего этапа развития страны.



