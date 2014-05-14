Устойчивость к внешним шокам

Конкретные шаги по выработке стойкого финансового иммунитета нашей республики заложены в новом документе, который называется «Концепция развития финансового сектора до 2030 года». В его разработке принимали участие не только специалисты Национального банка, но и Правительство.

– Это наш коллективный ответ на те вызовы, которые стоят сегодня перед финансовым сектором Казахстана. За последние 15 лет мы стали свидетелями глобальных финансовых кризисов, а потому главная задача, которая стояла перед нами при разработке Концепции, – это повышение нашей финансовой устойчивости к внешним шокам и снижение издержек по их преодолению, – сказал Кайрат Келимбетов, открывая встречу с журналистами.

Поскольку реализация документа рассчитана до 2030 года, то, по словам главного банкира страны, весь процесс укрепления финансового сектора поделен на несколько этапов. Первый этап – переход до 2020 года отечественных банков к требованиям международных институтов. Но у Казахстана есть свое видение осуществления этого перехода.

– Заканчиваются переговоры по созданию Евразийского экономического союза, и наше видение работы в рамках союза изложено в Концепции. В частности, к 2025 году должен быть создан единый орган финансового надзора, который будет дислоцироваться, скорее всего, в Алматы. И до этого времени должна быть проведена огромная работа по гармонизации законодательства в этой сфере, – пояснил глава Нацбанка.

Второй этап – вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию. В связи с этим в разработанной Концепции обозначен переходный период, после которого право работать на финансовом рынке РК получат филиалы крупнейших финансовых организаций. По мнению главы Нацбанка, в финансовом секторе республики основную конкуренцию казахстанским банкам могут составить дочерние филиалы российских банков. По словам Келимбетова, сегодня достаточно сильные позиции здесь у Сбербанка России, Альфа-банка и ВТБ банка.

– Поэтому сегодня мы видим тенденцию к объединению ряда казахстанских банков. Это Альянс, Темир и Форте. То есть наш банковский рынок консолидируется, – добавил К. Келимбетов. При этом он напомнил, что в Казахстане на сегодня имеется 3 системообразующих банка – Халык банк, БТА и Казком, которые вполне устойчивы и конкурентоспособны.

Глава Нацбанка также сообщил, что будет создана группа из 15–20 средних банков, которые будут специализироваться – кто-то по ипотеке, а кто-то – на потребительском, залоговом или беззалоговом кредитовании.

– Но поскольку у нас 38 банков, возникает вопрос: что же произойдет с теми банками, которые находятся во второй двадцатке? Мы будем повышать требования к собственному капиталу банка, что отразится на получении лицензии на привлечение депозитов населения, – подчеркнул К. Келимбетов.

В ходе пресс-конференции Кайрат Келимбетов рассказал журналистам и о новом законопроекте, который был подготовлен также совместно с Правительством в рамках легализации денежных средств.

– Одним из основных новшеств этого законопроекта является право гражданина легализовать свои средства посредством размещения их на специальном счете в банках второго уровня, – сказал он.

Глава Нацбанка сообщил, что легализация капитала начнется в Казахстане 1 сентября 2014 года и завершится в конце будущего года. Граждане могут в течение 5 лет держать свои легализованные деньги на депозитах в банках и получать за это проценты. Такая мера предусмотрена, чтобы стимулировать казахстанцев использовать эти деньги для вливания в экономику страны.

Можно также использовать легализованные деньги по своему усмотрению.

– Но тогда при перечислении банк удержит 10-процентный сбор от стоимости легализованных денег, – отметил К. Келимбетов.

Он также сообщил, что средства Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) могут быть размещены на депозитах в отечественных банках.

– Мы недавно завершили передачу активов и обязательств от всех частных пенсионных фондов в ЕНПФ, в общей стоимости активы составили 3,9 трлн. тенге, – добавил глава Нацбанка.

Кульпаш КОНЫРОВА