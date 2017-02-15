Устойчивость на долгие годы вперед Статьи 896 Адина Нурберген

Центр политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан» посвятил этой актуальной теме заседание «круг­лого стола». Председательству­ющий на заседании член Политсовета партии, мажилисмен Нурлан Абдиров в первую очередь обратил внимание на то, что предложенные реформы основаны на предыдущем опыте развития Казахстана и являются логически выверенным шагом на пути демократизации.



– Конституционные реформы опираются на устойчивый политический, институциональный и нормативный базис, отвечают запросам общества и требованиям нового этапа развития страны, – отметил депутат. – Лидер нации как мудрый стратег подчеркивает в своем обращении, что все это создаст запас устойчивости государства и политической системы на долгие годы вперед.



При этом, как отметил Нурлан Абдиров, при перераспределении полномочий между ветвями власти основным остается принцип сдержек и противовесов, закрепленный в Конституции Казахстана. Отдельно депутат остановился на предложенном Главой государства расширении функций главного законодательного органа страны.



– Этот шаг в целом повысит политическую активность Парламента, – считает он. – Расширение функций представительной власти также позволит реализовать потенциал политических партий, которые сегодня формируют Мажилис.



Эксперты отметили, что ­программа конституционных реформ – серьезный и принципиальный вопрос для всей страны и каждого ее гражданина. Преобразования в Казахстане также будут иметь большое значение для государств – соседей и парт­неров по интеграционным объединениям. Так, директор Института ЕАЭС, член бюро Научного совета РАН Владимир Лепехин, отмечая лидерство Казахстана в реформировании политической системы, предложил взять казахстанскую модель за образец и применить в других государствах, СНГ.



– Те новации, которые предлагаются Президентом Нурсултаном Назарбаевым, – это большой шаг вперед, и другим постсоветским странам здесь есть чему поучиться, – сказал эксперт. – В Казахстане процесс реформирования естественный, и его можно назвать неизбежным шагом к политической модернизации. При этом выполняются две задачи одновременно – обеспечение политической стабильности и развития.



В свою очередь, советник Бакинского международного центра­ мультикультурализма Тофик Аббасов сделал акцент на роли Нурсултана Назарбаева как дальновидного политика, умеющего предвидеть главные тренды развития в мировом масштабе.



– Когда в мире происходят непростые процессы, экономические и политические кризисы, испытывающие страны на прочность, Нурсултан Назарбаев снова делает шаг навстречу будущему, инициируя третью волну модернизации, – подчеркнул спикер. – Президент задает мобильный и гибкий режим взаимодействия всех ветвей власти. Этого требует масштабность стоящих перед Казахстаном задач.

Как было отмечено на заседании «круглого стола», демократизация и повышение эффективности управления в целом будут способствовать стабильному развитию страны и достижению главной цели Стратегии «Казахстан-2050» – вхождения в группу 30 ведущих стран мира.



