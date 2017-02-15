Устойчивость на долгие годы вперед

Статьи
896
Адина Нурберген
Центр политического анализа и стратегических исследований партии «Нур Отан» посвятил этой актуальной теме заседание «круг­лого стола». Председательству­ющий на заседании член Политсовета партии, мажилисмен Нурлан Абдиров в первую очередь обратил внимание на то, что предложенные реформы основаны на предыдущем опыте развития Казахстана и являются логически выверенным шагом на пути демократизации.

– Конституционные реформы опираются на устойчивый политический, институциональный и нормативный базис, отвечают запросам общества и требованиям нового этапа развития страны, – отметил депутат. – Лидер нации как мудрый стратег подчеркивает в своем обращении, что все это создаст запас устойчивости государства и политической системы на долгие годы вперед.

При этом, как отметил Нурлан Абдиров, при перераспределении полномочий между ветвями власти основным остается принцип сдержек и противовесов, закрепленный в Конституции Казахстана. Отдельно депутат остановился на предложенном Главой государства расширении функций главного законодательного органа страны.

– Этот шаг в целом повысит политическую активность Парламента, – считает он. – Расширение функций представительной власти также позволит реализовать потенциал политических партий, которые сегодня формируют Мажилис.

Эксперты отметили, что ­программа конституционных реформ – серьезный и принципиальный вопрос для всей страны и каждого ее гражданина. Преобразования в Казахстане также будут иметь большое значение для государств – соседей и парт­неров по интеграционным объединениям. Так, директор Института ЕАЭС, член бюро Научного совета РАН Владимир Лепехин, отмечая лидерство Казахстана в реформировании политической системы, предложил взять казахстанскую модель за образец и применить в других государствах, СНГ.

– Те новации, которые предлагаются Президентом Нурсултаном Назарбаевым, – это большой шаг вперед, и другим постсоветским странам здесь есть чему поучиться, – сказал эксперт. – В Казахстане процесс реформирования естественный, и его можно назвать неизбежным шагом к политической модернизации. При этом выполняются две задачи одновременно – обеспечение политической стабильности и развития.

В свою очередь, советник Бакинского международного центра­ мультикультурализма Тофик Аббасов сделал акцент на роли Нурсултана Назарбаева как дальновидного политика, умеющего предвидеть главные тренды развития в мировом масштабе.

– Когда в мире происходят непростые процессы, экономические и политические кризисы, испытывающие страны на прочность, Нурсултан Назарбаев снова делает шаг навстречу будущему, инициируя третью волну модернизации, – подчеркнул спикер. – Президент задает мобильный и гибкий режим взаимодействия всех ветвей власти. Этого требует масштабность стоящих перед Казахстаном задач.
Как было отмечено на заседании «круглого стола», демократизация и повышение эффективности управления в целом будут способствовать стабильному развитию страны и достижению главной цели Стратегии «Казахстан-2050» – вхождения в группу 30 ведущих стран мира.

Популярное

Все
Подростков-закладчиков становится все больше
Слово о романе «Бопай ханум»
На строительных площадках не играют
Не лихачить, использовать шлемы и наколенники
Ход акима
Древо познания
Древнее поселение исследуют близ Алматы
В Шымкенте официально разрешено купаться только в трех местах
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Кто в ответе за чистоту?
Стал уютным заброшенный пляж
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Капитанская дочка – сноха казахского народа
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Бывший чемпион мира найден застреленным
В Атырау освоен выпуск грузовых вагонов
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС

Читайте также

В Шымкенте официально разрешено купаться только в трех мест…
Древнее поселение исследуют близ Алматы
Ход акима
Древо познания

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]