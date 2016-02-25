​Устойчивый интерес и налаженные контакты

– Как вы оцениваете нынешнее состояние двусторонних политических отношений между нашими странами?

– 6 марта исполнится 24 года со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Египтом. За этот период удалось сделать многое: установить высокий уровень политического диалога, наладить торгово-экономические отношения, развить культурно-гуманитарное сотрудничество. Каждое из этих направлений включает в себя множество проектов, содержит большие планы на будущее.

Следует отметить, что Каир стал первой арабской столицей, которую посетил Президент Нурсултан­ ­Назарбаев в феврале 1993 года и где в апреле того же года открылось первое в арабском мире казахстанское посольство. Египет за это время стал для Казахстана одним из ведущих партнеров в арабском и мусульманском мире. В свою очередь Астана, заслужившая уважение и признание на международной арене своей активной внешней политикой и успехами во внутреннем развитии, является для Каира важным политическим и экономическим партнером на постсоветском пространстве и Азии в целом.

В связи с этим неудивительно, что Казахстан является первой среди Цент­рально-Азиатских и второй после России страной СНГ, которую посещает нынешний Пре­зидент АРЕ Абдель Фаттах Ас-Сиси с официальным визитом пос­ле своего избрания на этот пост. Да и прежде египетский руководитель лишь однажды, не считая Москву, побывал в одной из столиц новых независимых государств, образовавшихся после распада СССР, и это была Астана (2006 год).

Наши страны играют лидирующие роли в своих регионах, придерживаются близких позиций по многим международным и региональным проблемам, твердо привержены нормам международной законности в своей внешнеполитической деятельности и стремятся развивать отношения со всеми государствами на основе принципов взаимного уважения и равноправия.

Египет в течение последних пяти лет пережил две революции и прошел через непростой момент в своей истории, что, конечно же, не могло не сказаться на его взаи­моотношениях с иностранными партнерами, в том числе на темпах развития казахстанско-египетских отношений.

Тем не менее политический диалог между двумя странами не прерывался, а базовые принципы отношений Астаны и Каира – дружба и стремление двух стран к тесному взаимодейст­вию по всем направлениям межгосударственных отношений – остаются неизменными. Как результат, Каир положительно отозвался практически на все крупные международные инициативы Астаны, в том числе по проведению ЭКСПО-2017, созданию Исламской организации по продовольственной безопасности, высоко оценивает усилия Казахстана по ядерному разоружению, продолжает свою активную деятельность в рамках СВМДА и Съезда мировых и традиционных религий.

В свою очередь устремления Астаны к развитию более тесных отношений с Каиром исходят из положений новой Стратегии развития Казахстана до 2050 года, в которой отмечается необходимость диверсификации и углубления внешнеполитических контактов в рамках национальных интересов.

– Насколько высоки перспективы торгово-экономическое сот­рудничество между РК и АРЕ?

– В целом довольно перспективно. Политическое сотрудничество между нашими странами находится на высоком уровне, и сегодня перед нами стоит задача придать импульс двусторонним торгово-экономическим отношениям. Нам необходимо увеличить в несколько раз товарооборот, который составил по итогам 2015 года около 50 миллио­нов долларов, а также активизировать инвестиционно-экономическое сот­рудничество.

Перспективными направлениями торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества выс­тупают фармацевтическая, текстильная, агропромышленная отрасли, туризм, космическая сфера, налаживание экспорта казахстанской пшеницы. В связи с этим ведется планомерная работа с бизнес-сообществом двух стран.

В настоящее время на казахстанском рынке уже присутствует ряд египетских компаний. Так, Americana Group владеет сетью фастфудов KFC и кофейнями Costa Coffee. На фармацевтическом рынке работают СЕДИКО Фармасьютикал Ко., Медикал Юнион Фармасьютикалс, ГлаксоСмитКляйн С.Е.А., Сигма-Тек Фармасьютикал Индастриз и другие.

Также идут переговоры с египетской Cairo Poultry Company по налаживанию промышленного птицеводства в Алматинской облас­ти, а также с другой компанией по вопросу инвес­тирования в проект строительства туристического курорта «Кендерли» на берегу ­Каспийского моря.

В прошлом году АО «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Национальное управление по дистанционному зондированию и космическим нау­кам АРЕ, а также Египетская компания по использованию космического прост­ранства и дистанционному зондированию подписали ряд документов о сотрудничестве в космической сфере.

В рамках официального визита Президента Египта А. Ф. Ас-Сиси в Астану пройдет заседание казахстанско-египетского делового совета, состав которого недавно был полностью обновлен за счет включения компаний, реально заинтересованных в двустороннем сотрудничестве. На бизнес-форуме ожидается участие свыше 20 крупных египетских компаний, среди них и потенциальные покупатели казахстанского зерна, и поставщики египетских товаров на казахстанский рынок, а также потенциальные инвес­торы. К примеру, египетская компания Medical Union Pharmaceuticals выражает интерес к строительству в РК завода по произ­водству лекарств.

В мероприятии также примут учас­тие свыше 40 отечественных компаний. Особую надежду мы возлагаем на достижение договоренностей между бизнес-кругами о налаживании стабильных поставок казахстанского зерна в Египет. Как известно, Египет является крупнейшим в мире импортером зерновых – это порядка 8 миллионов тонн в год по линии государства и частных компаний, а Казахстан входит в топ ведущих экспортеров этой сельскохозяйственной культуры. Египетская сторона предлагает выкупить или построить свой зерновой терминал в египетских портах Думъят или Александрия на Средиземном море, что открыло бы широкие возможности для поставок зерна не только в Египет, но и другие африканские страны. Надеюсь, что казахстанские компании заинтересуются данным предложением.

В целом итоги бизнес-форума призваны определить конкретные взаимовыгодные направления торгово-экономического и инвестицион­ного сот­рудничества.

Египет, как и ряд других стран, стремится к подписанию Соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Мы поддерживаем Каир в этом устремлении и считаем, что такой формат взаимодействия предоставит новые возможности для расширения торгово-экономических связей и увеличения объема товарооборота между нашими странами. В сентября 2015 года в Каире уже состоялась первая встреча совместной исследовательской группы по вопросу подписания упомянутого документа.

Активизации двусторонних деловых и туристических контактов должно также способствовать открытие в ближайшее время египетской авиакомпанией FlyEgypt прямого регулярного авиасообщения между двумя странами.

– Что могут сделать наши страны для развития культурно-гуманитарного сот­рудничества?

– Исторические связи наших народов уходят в глубь веков. Египтяне с большим почтением относятся к памяти славного сына Великой степи Султана Бейбарса, правившего Египтом в течение 17 лет и сыгравшего заметную роль в истории мусульманского мира. В знак стремления всячески укреплять дружбу двух народов наше правительство участвует в реставрации мечети Султана Бейбарса в Каи­ре. В период правления мамлюков было много и других выходцев из территории современного Казахстана, судьбы и деятельность которых следует изучать нашим историкам.

В целом взаимный интерес и тяготение наших народов друг другу основаны на общности истории, культуры и духовных ценностей. Известно, что многие выдающиеся средневековые ученые и поэты, выходцы из Центральной Азии, говорили и творили на арабском языке, одним из ярких представителей которых был Абу Наср аль-Фараби. Египетские архивы содержат богатое количество сведений об истории казахского народа, а нынешние власти охотно предоставляют их нашим ученым, регулярно посещающим Каир для проведения науч­но-изыскательских работ.

В Египте находится всемирный центр умеренной исламской мысли «Аль-Азхар», который сегодня, в период роста религиозного экстремизма и радикализма, исламофобии, обост­рения межрелигиозных отношений в мире, проводит огромную работу до доведению до масс истинной миролюбивой сущности Ислама, продвижению диалога между религиями.

Активное участие египетского духовенства в лице шейха «Аль-Азхар» и руководства министерства вакуфов АРЕ во многом способствовало становлению и международному признанию Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Построенный при содействии правительства АРЕ Казахско-египетский исламский университет «Нур-Мубарак» в Алматы в наши дни стал центром подготовки квалифицированных религиозных кадров, которые получают правильное теологическое образование, не выезжая за рубеж. Нами сейчас сов­местно с египетской стороной ведется работа по усовершенствованию деятельности данного вуза с тем, чтобы его лучшие студенты получили право напрямую быть зачисленными на последние курсы Университета Аль-Азхара и получить его диплом. Сегодня, чтобы пройти весь цикл обучения в этом ведущем исламском университете, требуется порядка 10–12 лет.

В настоящее время в различных египетских вузах получают образование около 250 казахстанских студентов. Установлено сотрудничество КазНУ им. Аль-Фараби и других казахстанских вузов с университетами Каира, Айн-Шамса, Аль-Минии, Танты и Заказика. По линии агентства по развитию партнерства при МИД АРЕ в Египте прошли стажировку и обучение свыше 1 500 казахстанских специа­листов в различных сферах.

В прошлом году по инициативе посольства было создано общественное объединение «Группа друзей Казахстана», призванное способствовать укреплению и развитию отношений двух стран.

В целях ознакомления египетской и в целом арабской публики с историей­ казахского народа в год празднования 550-летия Казахского ханства нами был переведен на арабский язык и издан в Каире первый том трилогии известного писателя И. Есенберлина «Кочевники». В этом году мы намерены завершить издание остальных двух томов.

Как вам известно, в нашей столице одна из улиц носит имя великого египетского писателя Тахи Хусейна. В свою очередь в одном из престижных районов Каира есть улица имени великого казахского просветителя и мыслителя Абая Кунанбайулы. Немного забегая вперед, хочу сообщить, что уже в этом году нами планируется открытие в столице Египта памятника Абаю.

Установлены побратимские связи между Астаной и Каиром, Алматы и Александрией, Жамбылской областью РК и Восточной провинцией АРЕ. Прорабатывается вопрос установления аналогичных связей между Алматинской областью и провин­цией Южный Синай, Мангистауской областью и провинцией­ Красное море.

Как видите, у нас довольно широкие рамки культурно-гуманитарного сотрудничества, устойчивый взаимный интерес и хорошо налаженные контакты.

– Каких результатов вы ожидаете от предстоящего визита Пре­зидента Египта?

– В 2014 году Глава нашего государства в своем поздравительном пос­лании А. Ф. Ас-Сиси по случаю его избрания на пост Президента АРЕ отметил, что «Казахстан рассматривает Египет в качестве одного из важных партнеров в Исламском мире и заинтересован в дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества между нашими странами и усилении взаи­модействия в рамках многосторонних структур».

В связи с этим мы уверены, что предстоящий официальный визит египетского лидера в Астану придаст мощный импульс двусторонним отношениям и определит новые контуры казахстанско-египетского партнерства во всех сферах.

Приезд Его Превосходительства А. Ф. Ас-Сиси в нашу страну в очередной раз демонстрирует настрой египетского руководства на всемерное расширение сотрудничества с Астаной.

В свете последних поручений Главы государства особое внимание в Астане будет уделено вопросам наращивания торгово-экономических связей, стимулированию взаимных инвес­тиций, налаживанию деловых контактов в воен­но-технической сфере.

Кроме того, предстоит обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам, а также вопросам углубления внешнеполитической координации в интересах дальнейшего укрепления безопасности и стабильности в Евразии, на Ближнем Востоке и в мире в целом.

Казахстан может оказать необходимую поддержку Египту в его стремлении получить статус парт­нера по диалогу в ШОС и заключить с ЕАЭС Соглашение о свободной торговле. В свою очередь Каир может способствовать стимулированию политического и экономического интереса стран Ближнего Востока и Африки к Казахстану.

Разумеется в ходе визита будут предметно обсуждены вопросы расширения культурно-гуманитарных связей наших стран.

В условиях возрастающей террористической активности планируется рассмотреть дальнейшее взаимодействие в сфере борьбы с этой угрозой и религиозным экстремизмом.

Убежден, что данный визит откроет новую главу в отношениях Казахстана и Египта.