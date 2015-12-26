​Устойчивый тренд

В нынешних реалиях оптимизированы расходы по реализации второй пятилетки индустриализации, и в первую очередь продолжится работа над проектами, продукция которых на внешнем рынке будет конкурентоспособной. В то же время на внутреннем рынке она будет продаваться по ценам, позволяющим конкурировать с импортными товарами. Таким образом, в Казахстане удельный вес товаров отечественного производства должен быстро увеличиваться. Вхождение в ВТО, успешная работа ЕАЭС – вот те важнейшие факторы, которые будут инициировать и побуждать товаропроизводителей к активному поиску новых ресурсосберегающих и инновационных технологий для выпуска конкурентоспособной и высокой по качеству продукции.

Лидер нации еще раз обратил внимание на государственно-частное партнерство во всех сферах экономики. Руководство области в этом направлении проводит активную работу – успешно реализован ряд проектов. Это строительство объектов здравоохранения и образования, а также жилых домов. За последние два года в регионе построено большое количество объектов по переработке продукции сельского хозяйства: овощей, мяса и молока. В текущем году аграрным сектором произведено продукции в суммарном выражении более чем на 145 млрд тенге. Завершается реализация крупного проекта по птицеводству. Налицо возрастающая заинтересованность частного бизнеса в таких проектах.

Несмотря на мировую тенденцию снижения финансовой активности, руководство региона использует все возможности по привлечению иностранных инвестиций и расширению государственно-частного партнерства. В 2016 году в области предполагается начало реализации совместных проектов на значительные суммы.