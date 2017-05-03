В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства подчеркнул, что одной из стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны на уровне не менее 50%.

Свое видение по вопросу создания условий для развития негосударственного сектора экономики и устранения источников теневой экономики представил в ходе заседания президент Группы компаний Alina Ерлик Балфанбаев. В ходе дискуссий члены совета также внесли ряд предложений по устранению барьеров, в том числе административных, для ведения бизнеса в стране, по расширению доступа к внешним и внутренним рынкам сбыта, к финансовым ресурсам и инфраструктуре.

По итогам заседания Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил министру национальной экономики Тимуру Сулейменову с учетом прозвучавших мнений представить к следующему заседанию свои предложения по устранению барьеров для развития бизнеса в стране.