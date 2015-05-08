Устранить нарушения при вакцинации от кори до 1 июня поручил Сапарбаев
Айнур Курамысова
Вице-премьер РК Бердибек Сапарбаев в ходе совещания поручил в срок до 1 июня устранить нарушения, допущенные ранее при вакцинации против кори, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.
Как сообщается, поручено провести иммунизацию не ранее чем за один месяц до начала дополнительной вакцинации против кори и разработать план мероприятий по ее подготовке.
Кроме этого, была обсуждена ситуация, сложившаяся в селе Калачи Акмолинской области и поселке Березовка Западно-Казахстанской области.
Сапарбаев поручил определить истинные причины возникновения "сонного" синдрома в селе Калачи. Помимо этого, вице-премьер распорядился продолжить работу по переселению жителей села в другие населенные пункты области, с оказанием необходимой помощи.
Акимату Западно-Казахстанской области поручено принять меры по обеспечению постоянного экологического мониторинга в поселке Березовка и проработать вопросы по переселению и трудоустройству его жителей.
Вместе с тем Сапарбаев отметил необходимость расширения санитарно-защитной зоны Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Данный проект должен быть представлен в Правительство до 30 мая.