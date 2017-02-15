​Устранить недочеты

Асет Калымов, Алматинская область

В апреле исполнится 16 лет со дня присвоения Талдыкоргану статуса областного центра. За прошедшее с тех пор время проделано немало работы по благоустройству города, обеспечению роста экономики, коммунального хозяйства, жилищного строительства. Многие местные жители помнят, как было нелегко возрож­дать городскую инфраструктуру после запустения, охватившего Талдыкорган в 90-е годы.

И сегодня вопросы развития административного центра Алматинской области стоят на особом контроле местных властей. Чиновники регулярно инспектируют ход строительства жилых, производственных и социальных объектов. В планах – кардинально изменить облик города, сделать его краше, чище, зеленее. Однако, как показала отчетная встреча с населением акима Талдыкоргана Багдата Карасаева, в этой сфере имеется ряд серьезных недостатков и упущений.

Заслушав докладчика, глава области Амандык Баталов раскритиковал ход исполнения важнейших поручений, поставленных перед руководством города. В частности, неудовлетворительно ведется работа по развитию индустриальной зоны «Талдыкорган», на что из местного бюджета выделено 4 млрд тенге. Подведены инженерные коммуникации, железнодорожная ветка. Здесь, на восточной окраине города, планировалось разместить до 70 новых промышленных предприятий, но за последние годы появилось всего 2 завода: по рафинации и розливу растительного масла и по выпуску синтетических моющих средств.

– Это нельзя назвать результатом! – возмутился Амандык Баталов. – Чтобы привлечь инвести­ции, нужно чаще проводить инвестфорумы, встречаться с бизнесменами, показывать, какие условия созданы для развития производств.

Ведь новые предприятия влекут за собой увеличение рабочих мест, повышение благосостояния населения. А это одно из важных поручений Главы государства.

Немало критических замечаний прозвучало в адрес горакимата по вопросам благоустройства детских площадок, школьных дворов, строительства мусоросбор­ников, ремонта арыков, озеленения. Требуется ускорить работу по устройству газораспределительных сетей, чтобы начать газификацию города.

Еще одна «болевая точка» – реконструкция дорог. Здесь большое внимание необходимо уделять не только центральным магистралям и проспектам, но и второстепенным улицам микрорайонов и пригородных поселков. К слову, нынешней зимой очистка дорог и тротуаров от снега и наледи велась несвоевременно, что вызвало многочисленные нарекания горожан. Для устранения недостатков поручено закупить достаточное количество снего­уборочной техники.

– Талдыкорган должен быть ухоженным всегда, – подчеркнул аким области, дав указание ликвидировать места стихийной торговли. – Акимату города оказывается всяческая поддержка, из бюджета выделяются необходимые средства. Ваша задача – оперативно решать поставленные задачи, делать все для комфортной жизни горожан. Срочно перестраивайте свою работу, областной центр должен стать одним из образцовых городов республики.

В свою очередь пришедшие на встречу талдыкорганцы обнажили ряд других ключевых проблем, требующих срочного решения. Самая актуальная из них – инфраструктурное обеспечение дачных массивов. Дело в том, что город растет, раз за разом присоеди­няя к своей территории земли прилегающих сельских округов. Здесь необходимо прокладывать водопровод, ремонтировать дороги, проводить освещение улиц, упорядочить движение общественного транспорта. Для оказания медицинских услуг жителям пригородного села Еркин нужно построить врачебную амбулаторию.

Все просьбы и пожелания аким города «взял на карандаш», заверив, что порядок на дачах будет наведен. Впрочем, вопросы благо­устройства пригородной зоны Талдыкоргана озвучиваются на подобных встречах постоянно, однако соответствующая инфраструктура так и не налажена. К примеру, о водоснабжении дачного поселка Уйтас говорилось еще три года назад, когда городским хозяйством руководил предыдущий аким Ермек Алпысов. Нынешний глава города пообещал нынче решить эту проблему.

