​Устранить недостатки

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Саида Усманова

В заседании приняли участие представители минис­терств сельского хозяйства, юстиции, финансов, внутренних дел, НПП «Атамекен», в режиме видеоконференцсвязи – заместители акимов и руководители управлений занятости областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Открывая совещание, Бердибек Сапарбаев отметил, что Президентом страны дан ряд конкретных поручений по обеспечению занятости населения и адресности оказания социальной помощи нуждающимся семьям.

– Результаты первого полугодия показывают, что в ряде регионов данная работа ведется недостаточно эффективно, – подчеркнул министр.

В частности, он сделал упор на необходимости решения вопросов софинансирования АСП из местных бюджетов, недопущения нарушений при назначении и выплате пособий, взысканию переплат и незаконно выплаченных средств, улучшению работы участковых комиссий.

– Также слабо ведется заключение социальных контрактов и трудоустройство получателей адресной социальной помощи, в том числе в Туркестанской и Западно-Казахстанской областях, городе Шымкенте. Все указанные недостатки необходимо решить до 1 августа. Министерство будет еженедельно проводить анализ ситуации, – отметил Бердибек Сапарбаев.

В ходе совещания также были рассмотрены вопросы обеспечения занятости населения в рамках госпрограммы «Еңбек». Министр отметил неисполнение показателей программы в ряде регионов. В частности, в Туркестанской, Мангистауской областях и городе Шымкенте краткосрочное обучение находится на уровне 15–20% от плана. В Мангистауской, Восточно-Казахстанской области и городе Нур-Султане также низкие показатели по предоставлению государственных грантов, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

– Президент страны поставил перед Правительством и акимами ряд важных задач. Я прошу все регионы отнестись с особой ответственностью к их качественному исполнению, – резюмировал министр.

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