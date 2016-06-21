​Устранить несогласованность госорганов

В связи с этим парламентарии заслушали доклады заместителя председателя КНБ РК – директора Пограничной службы Дархана Дильманова, а также вице-министра юстиции Жаната Ешмагамбетова и начальника департамента миграционной полиции МВД Серика Саинова. С содокладом выступила депутат Мажилиса, член этого комитета Загипа Балиева.

Как отмечено на заседании, основной причиной задержки на границе являются неуплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Депутаты подчеркнули, что многие проблемы, в частности, возникают вследствие несогласованности действий соответствующих госорганов.

Отвечая на эти и другие вопросы парламентариев, докладчики сообщили, что в целях предоставления должнику возможности провести оплату своей задолженности оперативно, посредством кассовых служб, платежных карт и терминалов банков второго уровня в пунктах пропус­ка через государственную границу прорабатывается вопрос интегрирования с информационными системами банков второго уровня. Рассматриваются дополнительно и другие варианты.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал заинтересованным госорганам совместно и комплексно проработать данный воп­рос и при необходимости внести предложения. Если потребуется, то депутаты могут сделать соответствующее обращение в Правительство.