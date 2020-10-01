Устранить преграды для бизнеса

Поддержка и недоразумения

– Президент озвучил в Посла­нии важные меры поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), который должен стать локомотивом развития страны. Вместе с тем остается ряд непроясненных моментов, как будут реализовываться обозначенные меры поддержки, – говорит и. о. заместителя председателя НПП «Атамекен» Шынгыс Темир.

По его словам, есть проблемы по освобождению МСБ от платежей из фонда оплаты труда. Бизнесменам требуется разъяснить, какие именно секторы будут считаться особо пострадавшими, ведь в постановление Правительства попали не все отрасли.

К тому же такие льготы продлеваются до конца года, но только по внебюджетным платежам: отчисления в фонд социального страхования, пенсионные взносы и ОСМС. Социальный и индивидуальный подоходный налоги нужно будет уплачивать.

Сейчас изменения в законодательство по этим вопросам уже вносятся. Но ключевой воп­рос, на кого конкретно будут распространяться льготы по платежам, для многих представителей МСБ остается непонятным.

– Немало проблем вызывают механизмы аренды МСБ имущества государственного и квазигосударственного сектора. Глава государства в Послании поручил освободить бизнес от платы за аренду, однако прошел уже месяц, но до сих пор нормативно-правовая база ответственными ведомствами по этому вопросу не откорректирована, – утверждает Шынгыс Темир. – Кроме того, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил освободить МСБ от платежей за аренду имущест­ва с 20 марта по 20 июня, но некоторые гос­органы поняли это поручение таким образом, что бизнес нужно освободить от арендных платежей с 1 сентября по 31 декабря, поскольку поручение было дано Главой государства именно 1 сентября.

В свою очередь НПП считает необходимым пролонгировать освобождение от платы, объявленное Главой государства ранее (установить на срок с 20 июня по 31 декабря). Сейчас по этому вопросу разгораются споры между бизнесменами и госорганами, и, соответственно, требуются дополнительные официальные разъяснения.

По словам представителя НПП, часть квазигосударственных организаций отказывается освобождать МСБ от арендной платы, поскольку поручение Президента в Послании не является нормативно-правовым актом.

– Формально-юридически, может быть, они и правы, – допускает Шынгыс Темир, – но по факту такие действия выглядят как саботаж поручений Президента Касым-Жомарта Токаева, данных им в Послании народу. – Так, часть арендодателей приняли внутренние приказы об освобождении арендаторов от оплаты, а другие делать это отказываются.

На взгляд представителя ННП, пакет мер поддержки, обнародованный Главой государства в Послании, не будет последним. Так, кафе, рестораны в период карантина не работали, соответственно, их нужно освободить от оплаты лицензионного сбора за алкогольную продукцию. Плату за рекламу субъекты МСБ также вносили, но, поскольку они не работали, какой смысл был в этой рекламе? Справедливо это замечание или нет, нужно разбираться, но, во всяком случае, такие вопросы бизнесмены задают своим представителям в палате предпринимателей. Подобных неудобных вопросов очень много, по всем НПП пытается разбираться, но не всегда находит понимание со стороны министерств нацэкономики и финансов.

– В целом есть и системные барьеры для развития МСБ, не связанные с коронавирусными ограничениями и потерями, – продолжает и. о. заместителя председателя НПП. – Так, ранее государством был введен институт профконтроля, когда предприниматель был вправе самостоятельно приглашать проверяющих, чтобы они указали ему на нарушения и дали рекомендации по их устранению.

К сожалению, как утверждает Шынгыс Темир, полезный метод превратился в дубинку против бизнеса. Зачастую после проф­контроля контролирующий госорган, уже зная о нарушениях, начинал официальную проверку и привлекал предпринимателей к административной ответственности за уже выявленные ранее недочеты.

К тому же и сложное налоговое администрирование препятствует бизнесу независимо от санитарно-эпидемиологичес­кой обстановки в стране.

Сейчас, к примеру, внедряется финансовый инструмент «Виртуальный склад». Понятна цель этого новшества, направленного на улучшение контроля, сокращение числа проверок и вместе с тем вывода бизнеса из тени.

– Однако такие решения тяжелым финансовым грузом ложатся на мелких предпринимателей, – говорит представитель НПП. – Неужели нельзя было сделать такую процедуру проще? Разработать, к примеру, мобильное приложение, с помощью которого малый бизнес, у которого нет возможности содержать бухгалтера, вел бы «Виртуальный склад». Сейчас большие споры идут и по электронным счетам-фактурам. Так, госорганы хотят обязать всех плательщиков НДС их выписывать только в электронном виде в информационной системе «Электронные счета-фактуры». Но для этого нужны специальные знания, образование, подготовленные бухгалтеры. Но откуда, допус­тим, в сельском магазине такие специалисты? И подобных «заумных» решений, ставших барьерами для бизнеса, в налоговом администрировании множество.

И макароны не сваришь?

С другой стороны, есть много требований к бизнесу, которые не соответствуют современным реалиям. И при таком раскладе проверяющие могут «прицепиться» к чему угодно.

– К примеру, в общественном питании нельзя подавать блюдо «макароны по-флотски», – продолжает Шынгыс Темир. – Оказывается, инициаторы запрета опасаются, что отварные макароны будут промывать сырой водой, в которой есть бактерии (на самом деле макароны согласно рецепту промывают кипяченой водой. – Авт.), и запрещают готовить это кушанье в общепите. То есть, вместо того чтобы проверить соблюдение санитарных норм и рецептуры, начинают бороться с блюдами. Если посчитать количество подобных нелепых ограничений и запре­тов, то принятым нормам не будет соответствовать ни один вид бизнеса. А значит, его можно постоянно штрафовать, наказывать и «доить» за на­думанные нарушения.

Поэтому НПП «Атамакен» совместно с Правительством намерена полностью обновить всю нормативно-правовую базу, охватывающую деятельность МСБ. Намечен пересмотр устаревших правил посредством метода регуляторной гильотины. То есть все ненужные требования к бизнесу будут отсекаться. Ведь проще написать новые правила с нуля, чем постоянно вносить косметические правки в действующее законодательство.

– Весь следующий год посвятим этой работе, – продолжает Шынгыс Темир. – Двигаться будем по 4 направлениям: организация предприятия, получение лицензий, ведение отчетности и прием проверяющих.

К примеру, предприниматели постоянно, из года в год должны сдавать одну и ту же отчетность, хотя надзорные органы могут ее получать самостоятельно из государственных информационных баз данных. Однако если бизнесмен просро­чит сдачу документов, его привлекут к административной ответственности, оштрафуют. По мнению представителя НПП, госорганы сами создают себе лишнюю работу, а страдает предпринимательство. На самом же деле Правительство может быстро пересмотреть и упростить сотни устаревших правил регулирования МСБ, используя и современные научные методы, и поддержку гражданского общества.

– Президент в Послании народу предложил весомый пакет поддержки в первую очередь МСБ, хотя пандемия ударила практически по всем отраслям экономики, – говорит руководитель Центра анализа и прог­нозирования «Открытый Мир» Олжас Сулейменов.

По его словам, после введения чрезвычайного положения для борьбы с распространением коронавируса в марте – мае текущего года, по оценкам рес­публиканского центра помощи предпринимателям, под угрозой закрытия оказалось около 30% малого бизнеса, дающего работу 1,5 млн человек.

Для преодоления негативных последствий Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить льготное кредитование оборотного капитала малого и среднего бизнеса на 600 млрд тенге; выделить фермерам 70 млрд тенге на весенне-полевые работы под ставку не более 5%; снизить стоимость ГСМ для сельхозпроизводителей на 15% – до 165 тенге.

Комплексные меры поддерж­ки предприятий, пострадавших в период действия карантинных ограничений, охватывали более миллиона субъектов МСБ. В наиболее уязвимых секторах экономики до конца года обнулена ставка налога на имущество.

Для производителей сельскохозяйственной продукции на землях сельскохозяйственного назначения снижена до нуля ставка земельного налога до конца года.

Также принят комплекс мер по расширению доступа бизнеса к финансированию, поскольку именно доступность кредитов и залогов является фактором развития МСБ, особенно микробизнеса. Банки и микрофинансовые организации предоставили пострадавшим от введения ЧП казахстанцам и бизнесу отсрочку по кредитным выплатам с 16 марта по 15 июня.

Тем не менее, несмотря на принятые государством меры поддержки, сложная ситуация в МСБ не только в нашей стране, но и во всем мире сохраняется.

Не только вирус виноват

В докладе, подготовленном Международным торговым центром (МТЦ), созданным под эгидой Всемирной торговой организации (ВТО) и ООН, «Перспективы конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства» эксперты отмечают, что в результате пандемии серьезные потери понесут 75% малых и средних предприятий в мире.

Поэтому, по убеждению экс­перта, господдержку бизнеса необходимо продолжить. По словам Олжаса Сулейменова, малый бизнес, особенно это касается стартапов, по-прежнему испытывает проблемы в доступности кредитования, высоки его удельные расходы на логистику, маркетинг, бухгалтерский учет, юридические и консалтинговые услуги.

Как напоминает эксперт, Глава государства поручил обеспечить субсидирование процент­ных ставок до 6% годовых для предпринимателей в пострадавших отраслях экономики за счет средств государства. Эта мера будет осуществляться в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2025» по всем действующим кредитам предпринимателей на период 12 месяцев начиная с момента объявления режима ЧП – с 16 марта нынешнего года. Кроме этого, реализуется Программа льготного кредитования для пополнения оборотного капитала под 8% годовых. Мера господдержки для малого и среднего бизнеса в виде субсидирования процентных ставок до 6% годовых также играет положительную роль.

Однако, по словам эксперта, малому и среднему бизнесу зачастую невыгодно брать кредиты, так как по ним не предоставляется отсрочка. Для становления любого дела нужно время, а выплаты нужно осуществлять уже через месяц. Поэтому нужны дополнительные меры по обеспечению доступ­ности кредитов банков второго уровня для МСБ.

Еще один момент. В развитых странах налоги на прибыль предпринимателя, занятого производственной деятельностью, составляют 20–30% от его прибыли, а у тех, кто занимается коммерческой или посреднической деятельностью, достигают 90–95%. Ведь именно производственная предпринимательская деятельность приводит к более глубоким изменениям в экономике и способствует преодолению нестабильности.

По мнению эксперта, после преодоления последствий коронавируса для насыщения потребительского рынка местными товарами следует пересмотреть ставки налога в сторону их уменьшения для производственных малых предприятий и увеличения – для коммерческих и посредничес­ких предприятий.

Пока же высокая стоимость привлечения инвестиций, волатильность используемых финансовых инструментов ведут к неустойчивому состоянию малого и среднего бизнеса, а общий уровень кредитования экономики снижается.

– Необходимо также сократить и облегчить налоговую отчетность для бизнесменов, – продолжает руководитель Цент­ра анализа и прогнозирования «Открытый Мир». – В целом же бизнес сейчас предоставляет 630 видов отчетности. Такая громоздкая и запутанная машина отчетности представляет большую проблему и является одним из барьеров для развития. Поэтому нужны изменения в налоговое законодательство, уменьшение числа подзаконных актов.

По словам эксперта, ряд проб­лем, связанных с несовершенством земельного законодательства, также необходимо исключить. Так, потенциальные инвесторы не имеют информации о наличии свободных земельных участков для реализации новых инвестиционных проектов, отсутствуют нормы, регламентирующие порядок, критерии и обязательные сроки конкурсов на свободные сельскохозяйственные участки.

– В условиях восстановления экономики приоритет нужно отдать проектам, которые могут дать снижение затрат, повысить качество имеющейся или обеспечить выход новой продукции. Здесь большую роль может сыграть малый бизнес, но его инновационный потенциал по-прежнему слабо задействован, – говорит Олжас Сулейменов.

По его мнению, получать государственную поддержку должны в первую очередь инновационные проекты, направленные на создание высокой добавленной стоимости и ориентированные на экспорт.

– Курс на диверсификацию экономики и развитие предпринимательства в более глобальном смысле, вхождение Казахстана в число 30 наиболее развитых стран мира, обозначенный Первым Президентом Нурсултаном­ Назарбаевым­, продолжается, несмотря на коронавирусные ограничения и потери, – говорит Лидия Пархомчик, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Нурсултана­ Назарбаева­.

По ее мнению, центральным элементом экономической политики должна оставаться индустриализация, которая обеспечит поддержку экспортеров в обрабатывающем секторе, главным образом МСБ, и будет способствовать продвижению отечественных товаров на мировые рынки. Поэтому в рамках концепции третьей пятилетки индустриализации на 2020–2025 годы намечен переход от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей во всех отраслях обрабатываю­щей промышленности.

Идея сфокусироваться на программе «Экономика прос­тых вещей», которая позволит насытить внутренний рынок отечественными товарами, также направлена на поддерж­ку МСБ. К тому же запущенная программа льготного кредитования отраслей обрабатывающего сектора позволит создать производство порядка 250 промышленных товаров ежедневного пользования. При этом доля импорта продукции «экономики простых вещей» будет снижена с 59 до 37%.

Как напоминает Лидия Пархомчик, Елбасы Нурсултан­ Назарбаев­ неоднократно подчеркивает недопустимость увеличения налогового бремени для среднего класса. При этом особый акцент должен быть сделан на содействии развитию малого бизнеса в производственных и инновационных секторах экономики.

В данных обстоятельствах объявленные Президентом Касым-Жомартом Токаевым меры поддержки МСБ, как связанные с коронавирусом, так и не зависящие от него, являются логическим продолжением стратегии Елбасы.