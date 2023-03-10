Устранить "слепые зоны" при контроле за безопасностью пищевой продукции намерены в Казахстане

Устранить «слепые зоны» в процедурах контроля за безопасностью пищевой продукции – такую задачу поставил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин перед министерствами сельского хозяйства и здравоохранения 10 марта 2023 года на совещании в Правительстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Как сообщил первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, сегодня Комитет ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза контролирует непереработанную пищевую продукцию животного происхождения, Комитет санитарного контроля Минздрава – переработанную пищевую продукцию, то есть уже упакованную или термически обработанную, а Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ – растительную.

Из-за разграничений полномочий госорганов в едином процессе контроля за безопасностью пищевой продукции на стыках функционалов образуются «слепые зоны». При этом в мировой практике контроль за непродовольственной и продовольственной группами товаров ведется отдельными ведомствами. В странах ЕАЭС функции сельхознадзора и санэпидконтроля разделены.

Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов отметил необходимость усиления защиты внутреннего рынка от импортной животноводческой и растениеводческой продукции, имеющих риски заноса особо опасных болезней животных, вредителей и болезней растений.

Также для поддержки отечественных перерабатывающих агропредприятий нужно усилить превентивную работу, чтобы не допускать завоза и реализации импортных фальсификатов и пищевой продукции без соответствия техническим регламентам и стандартам. Для этого в МСХ обсуждается целесообразность объединения и усиления двух комитетов – госинспекции в АПК и ветконтроля, чтобы контрольные и надзорные функции в сферах ветеринарии и фитосанитарии осуществлялись одним ведомством и были полноценно представлены не только на республиканском, но и областном и районном уровнях.

По результатам совещания Серик Жумангарин поручил министерствам сельского хозяйства и здравоохранения отработать озвученные предложения и вернуться к предметному обсуждению этого вопроса через две недели.