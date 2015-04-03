Устранять бюрократические помехи Свежий выпуск 873 Валентина ФИРОНОВА

Открывая заседание в формате «круг­лого стола», заместитель министра юстиции РК Зауреш Баймолдина отметила, что значение правового регулирования отношений, складывающихся между государственными органами власти, с одной стороны, и гражданами и организациями, с другой – неуклонно возрастает. Насущной потребностью в связи с этим стало и развитие действующего законодательства об административных процедурах и правоприминительной практики в соответствии с международными стандартами.

Приветствуя собравшихся, директор региональной программы GIZ «Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии» Йорг Пуделька подчеркнул, что хорошие законы – только первый шаг. Важно, как они реализовываются практически.

На актуальности обсуждаемой тематики сделал акцент и директор ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан» Асылбек Смагулов. По словам ученого, защита и реализация прав и законных интересов граждан и организаций, возведенных в ранг публичного интереса, и есть современное содержание правозащитной функции административного права.

С презентацией концепции новой редакции Закона РК «Об административных процедурах» выступил на встрече ведущий научный сотрудник Института законодательства Алмат Габбасов. Кроме того, на заседании был презентован модельный закон об административной процедуре.

Помимо предложений, высказанных по совершенствованию законодательства об административных процедурах, участники обсудили также порядок обжалования действий, а в некоторых случаях и бездействия должностных лиц в рамках публично-правовых споров.

Заостряя внимание на преодолении административных барьеров, выступающие подчеркивали, что успешность развития экономики во многом зависит от того, насколько выверены нормы и правила, которым подчиняются субъекты рынка. Компетентно, с убедительной аргументацией прошло также обсуждение принципов административных процедур и ситуаций, связанных с отменой, исполнением и обжалованием административных актов.

Инициаторами полезного обмена мнениями выступили Министерство юстиции РК, ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан» и Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ).

Завершающим акцентом работы «круг­лого стола» стали научно обоснованные рекомендации по дальнейшему совершенствованию законодательства об административных процедурах, высказанные представителями государственных органов, НПО и учеными.

Повестка дня исчерпана, но точка не поставлена. Обсуждение сущностных признаков административных договоров продолжится в академических кругах с участием зарубежных экспертов.



