Устраняя административные барьеры

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Гульнара КУШЕКОВА, руководитель управления юстиции, Тараз
К примеру, если ранее для регистрации субъекта малого предпринимательства требовался минимальный размер уставного капитала не менее 100-кратного месячного расчетного показателя (МРП), то сейчас он может составить 100 тенге. Кроме того, сами сроки регистрации сокращены до минут.
Таким образом, при регистрации коммерческих предприятий совершен переход с разрешительного принципа на уведомительный, стала реальной возможность предоставления юридическими лицами в управление юстиции уведомлений о внесенных изменениях и дополнениях в учредительные документы в электронном формате, полностью реализована полноценная онлайн-регистрация юридических лиц.
Однако в то же время для тех, кто не имеет доступа к Интернету, либо им привычнее и удобнее работать на бумажных носителях, сохранена возможность подачи документов через центры обслуживания населения. Таким образом, по нашему мнению, риск совершения сотрудниками коррупционных правонарушений сведен до нуля.
Изменены и подходы к открытию предприятий: если раньше в управление юстиции сдавались уставы коммерческих организаций, то сегодня он является сугубо внутренним документом субъекта частного предпринимательства. Такой подход автоматически устранил искусственные барьеры на пути открытия бизнеса, а еще эти меры позволили снизить операционные издержки, связанные с его регистрацией и ведением.
Вот уже три года управление юстиции Тараза производит регистрацию прав на недвижимое имущество через единую нотариальную систему (ЕНИС), что автоматически ликвидировало административные барьеры и в данной сфере. Электронная регистрация прав на недвижимое имущество – это полная прозрачность, колоссальная экономия времени. Она дает возможность для граждан получить при заверении у нотариуса договора купли-продажи электронное извещение о совершенной сделке через систему «Е-нотариат».
То есть при оформлении сделки документ автоматически поступает в орган юстиции и в течение одного дня право нового собственника значится зарегистрированным в государственной базе данных прав на недвижимое имущество. В этом случае покупателю нет необходимости сдавать документы в центр обслуживания населения и пять дней ждать решения органа юстиции.
Такой механизм регистрации прав собственности позволил исключить мошеннические действия и возможность для недобросовестного продавца продать свою недвижимость нескольким покупателям.
Наряду с этим заметно уменьшается количество административных материалов по нарушению шестимесячного срока регистрации прав на недвижимое имущество, а это еще один из положительных моментов в работе. Внедрение автоматизированной системы оказания государственных услуг способствует пресечению и предотвращению проявлений коррупции, что также является важным показателем. Благодаря этому растет доверие граждан к органам исполнительной власти.

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