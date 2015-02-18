Свежий выпуск Устраняя барьеры Анна ВЛАДИМИРОВА

Обращаясь к участникам обсуждения, председатель комитета, депутат Сената Талгатбек Абайдильдин обозначил важность стратегических задач, поставленных Главой государства, – удвоить к 2050 году долю малого и среднего бизнеса в экономике республики и достичь 50%. Отмечено, что для реализации этой задачи государством проводится системная работа по формированию благоприятного делового климата и устранению административных барьеров для ведения бизнеса. Выступающий подчеркнул, что Сенат Парламента в своей деятельности придает большое значение правовому обеспечению этих вопросов. Так, в 2014 году был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан». Кроме того, был принят Закон «О Национальной палате предпринимателей».

Касаясь вопросов дальнейшего совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей сферу предпринимательской деятельности, сенатор указал на то, что в настоящее время в Парламенте проходит широкое обсуждение проекта Предпринимательского кодекса, в котором будут закреплены базовые принципы деятельности казахстанских предпринимателей и их взаимодействия с государством. «Уверен, что многие вопросы, препятствующие развитию бизнеса, найдут свое решение после принятия этого законодательного акта, – сказал Т. Абайдильдин.

Докладывая об антикризисных мерах поддержки МСБ, Аблай Мырзахметов сообщил, что НПП предлагает ряд мер, в частности, точечные меры по защите внутреннего рынка, повышению уровня местного содержания в закупках товаров, работ и услуг бюджетных организаций, нацкомпаний и крупных недропользователей, создание центра обеспечения заказами, сохранение тарифов на услуги субъектов естественных монополий на уровне 2014 года, ряд мер поддержки предприятий АПК и пищевой промышленности.

О проблемах предпринимателей в агропромышленном комплексе рассказал председатель Комитета АПК НПП РК Иван Сауэр. В частности, он поднял вопросы субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях.

В завершение встречи сенаторы еще раз высказали готовность всемерно способствовать ускоренной реализации предложений на законодательном уровне, сообщила пресс-служба Сената Парламента.