Устремленные в вечность

Свидетелем этой истории и являются Улытау и другие священные места Казахстана. Бесценными памятниками и свидетельствами славного прошлого народа, конечно же, мы считаем и эпическое наследие предков, и произведения известных казахских писателей и поэтов, публицистов и драматургов. По инициативе Президента Н. А. Назарбаева успешно реализована программа "Культурное наследие", охватившая целый ряд важных широкомасштабных мероприятий по сохранению, изучению и популяризации лучших образцов художественной культуры казахского народа. При этом глубинная суть концепции уникального культурного проекта основана на тезисе, утверждающем роль литературы как одной из важных форм развития национального самосознания.
Обретение суверенитета открыло новые горизонты, создало благоприятные условия для развития литературного процесса и выявления роли литературы в развитии современного национального самосознания. Важно, что в казахскую литературу и казахское литературоведение было возвращено творческое наследие репрессированных поэтов и писателей, деятелей "Алаш". Большим достижением стало завершение издания 100-томной серии эпического и фольклорного наследия "Бабалар созі" и 20 томов серии "Литературные памятники".
Возвращаясь к интервью Главы государства, вновь хочу подчеркнуть его мысли о будущем страны. Нурсултан Абишевич считает, что оно будет обязательно светлым, "потому что мы – народ миролюбивый, не посягнувший ни на одну другую страну. Мы не являемся врагами ни для кого. И все вокруг нас не являются нашими врагами. Однако в любом случае мы должны думать о безопасности, о целостности и оставаться бдительными. Единство Казахстана – это единство нашего многонационального народа".
"Моя мечта и мысли о том, чтобы Казахстан существовал вечно, – продолжил Нурсултан Абишевич. – Поэтому я предложил идею "Мәңгілік Ел" (Вечная страна). Мы делаем все, чтобы стать таковой. Я верю, что нынешнее молодое поколение – это патриоты, которые способны помочь развитию Казахстана. Я надеюсь, что наши дети и внуки будут жить еще лучше", – резюмирует Глава государства.
Невольно вспоминаю страстные строки, прозвучавшие в последнем Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана: "Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба – это наш Мәңгілік Ел, наш достойный и великий Казахстан!" Как не проникнуться сердцем этой национальной идеей, святой мечтой наших предков?!
С обретением независимости появились все предпосылки для достойного вхождения в мировое сообщество под флагом свободного Казахстана. А свободолюбивый дух всегда царил и хранился в Великой степи – колыбели нашей цивилизации.
Это важно, так как в мире уважают не только крепкую экономическую состоятельность, но и богатый духовно-культурный потенциал. И если наша страна имеет все условия для ускоренного развития и процветания благодаря богатейшим недрам и другим природным богатствам, то духовный потенциал нации сокрыт в ныне здравствующих людях, чья жизнь посвящена народу и деяния которых множат ее славу.
Нурсултан Абишевич говорил, что иногда общество не может выйти на проторенную дорогу развития, за пределы привычной блеклой тропинки, кружится голова от новых приманок времени, и народ впадает в сомнения. Выход из такой растерянности могут указать только подобные ангелам одаренные и яркие выходцы из народа, самобытные и исключительные в своем озарении личности… И такими личностями во все века была богата Великая степь, которая с древних времен служила звездным куполом для всех тюркских народов, создававших могучие империи, ставших хозяевами на огромных просторах Евразии от Байкала до Балкан, родивших много выдающихся личностей, которые внесли изменения в ход истории.
И это не только выдающиеся полководцы и правители. Святая тюркская степь была прославлена не только героическими батырами, но и стала родиной выдающихся ученых, внесших неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. И если деяния Культегина впечатаны в камень, имя покорителя Европы Атиллы осталось в названии реки, то деяния более близких по времени героев народа остались в преданиях и сказаниях.
А как быть с героями нашей современности? Ведь их именами и свершениями должен гордиться народ в будущем, и они должны составить незыблемую платформу Мәңгілік Ел – страны вечности.
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Как не вспомнить о легендарном герое народа Бауыржане Момышулы, который в советскую эпоху не был удостоен звания Героя Советского Союза. Благодаря Нурсултану Назарбаеву справедливость восторжествовала – народному батыру было присвоено высокое звание, установлены памятники в Алматы и Астане. Такую же гордость мы испытали, когда звание народного героя присвоили отважному партизану, пробуждавшему патриотические чувства, у молодежи писателю Касыму Кайсенову.
Есть немало других имен, которые подняли еще выше героическую славу казахов. В том числе немало ученых и писателей, которые в своих произведениях воспевают славу нашего народа, раскрывают сияющие грани его культуры, души и духа. А именно эти грани и создают образ народа в глазах остального мира. Сегодня духовное знамя народа несут в своих произведениях Абди-Жамил Нурпеисов, Шерхан Муртаза, Олжас Сулейменов, Акуштап Бактыгереева и другие мастера пера.
Улытау – колыбель казахского народа, и прозвучавший в святом месте призыв Главы государства, думается, станет консолидирующей идеей казахстанского народа и путеводной звездой его развития. И тогда дух патриотизма и толерантности, горячая устремленность в будущее приведут к истинному расцвету государства и станут предпосылкой к вечности.Уалихан КАЛИЖАНОВ, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук