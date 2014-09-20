Устремленные в вечность Статьи 692

Свидетелем этой истории и являются Улытау и другие священные места Казахстана. Бесценными памятниками и свидетельствами славного прошлого народа, конечно же, мы считаем и эпическое наследие предков, и произведения известных казахских писателей и поэтов, публицистов и драматургов. По инициативе Президента Н. А. Назарбаева успешно реализована программа "Культурное наследие", охватившая целый ряд важных широкомасштабных мероприятий по сохранению, изучению и популяризации лучших образцов художественной культуры казахского народа. При этом глубинная суть концепции уникального культурного проекта основана на тезисе, утверж­дающем роль литературы как одной из важных форм развития национального самосознания.



Обретение суверенитета открыло новые горизонты, создало благоприятные условия для развития литературного процесса и выявления роли литературы в развитии современного национального самосознания. Важно, что в казахскую литературу и казахское литературоведение было возвращено творческое наследие репрессированных поэтов и писателей, деятелей "Алаш". Большим достижением стало завершение издания 100-томной серии эпического и фольклорного нас­ледия "Бабалар созі" и 20 томов серии "Литературные памятники".



Возвращаясь к интервью Главы государства, вновь хочу подчеркнуть его мысли о будущем страны. Нурсултан Абишевич считает, что оно будет обязательно светлым, "потому что мы – народ миролюбивый, не посягнувший ни на одну другую страну. Мы не являемся врагами ни для кого. И все вокруг нас не являются нашими врагами. Однако в любом случае мы должны думать о безопасности, о целостности и оставаться бдительными. Единство Казахстана – это единство нашего многонационального народа".



"Моя мечта и мысли о том, чтобы Казахстан существовал вечно, – продолжил Нурсултан Абишевич. – Поэтому я предложил идею "Мәңгілік Ел" (Вечная страна). Мы делаем все, чтобы стать таковой. Я верю, что нынешнее молодое поколение – это патриоты, которые способны помочь развитию Казахстана. Я надеюсь, что наши дети и внуки будут жить еще лучше", – резюмирует Глава государства.



Невольно вспоминаю страстные строки, прозвучавшие в последнем Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана: "Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба – это наш Мәңгілік Ел, наш достойный и великий Казахстан!" Как не проникнуться сердцем этой национальной идеей, святой мечтой наших предков?!



С обретением независимости появились все предпосылки для достойного вхождения в мировое сообщество под флагом свободного Казахстана. А свободолюбивый дух всегда царил и хранился в Великой степи – колыбели нашей цивилизации.



Это важно, так как в мире уважают не только крепкую экономическую состоятельность, но и богатый духовно-культурный потенциал. И если наша страна имеет все условия для ускоренного развития и процветания благодаря богатейшим недрам и другим природным богатствам, то духовный потенциал нации сокрыт в ныне здравствующих людях, чья жизнь посвящена народу и деяния которых множат ее славу.



Нурсултан Абишевич говорил, что иногда общество не может выйти на проторенную дорогу развития, за пределы привычной блеклой тропинки, кружится голова от новых приманок времени, и народ впадает в сомнения. Выход из такой растерянности могут указать только подобные ангелам одаренные и яркие выходцы из народа, самобытные и исключительные в своем озарении личности… И такими личностями во все века была богата Великая степь, которая с древних времен служила звездным куполом для всех тюркских народов, создававших могучие империи, ставших хозяевами на огромных просторах Евразии от Байкала до Балкан, родивших много выдающихся личностей, которые внесли изменения в ход истории.



И это не только выдающиеся полководцы и правители. Святая тюркская степь была прославлена не только героическими батырами, но и стала родиной выдаю­щихся ученых, внесших неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. И если деяния Культегина впечатаны в камень, имя покорителя Европы Атиллы осталось в названии реки, то деяния более близких по времени героев народа остались в преданиях и сказаниях.



А как быть с героями нашей современности? Ведь их именами и свершениями должен гордиться народ в будущем, и они должны составить незыблемую платформу Мәңгілік Ел – страны вечности.



Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Как не вспомнить о легендарном герое народа Бауыржане Момышулы, который в советскую эпоху не был удостоен звания Героя Советского Сою­за. Благодаря Нурсултану Назарбаеву справедливость восторжествовала – народному батыру было присвоено высокое звание, установлены памятники в Алматы и Астане. Такую же гордость мы испытали, когда звание народного героя присвоили отважному партизану, пробуждавшему патриотические чувства, у молодежи писателю Касыму Кайсенову.



Есть немало других имен, которые подняли еще выше героическую славу казахов. В том числе немало ученых и писателей, которые в своих произведениях воспевают славу нашего народа, раскрывают сияющие грани его культуры, души и духа. А именно эти грани и создают образ народа в глазах остального мира. Сегодня духовное знамя народа несут в своих произведениях Абди-Жамил Нурпеисов, Шерхан Муртаза, Олжас Сулейменов, Акуштап Бактыгереева и другие мастера пера.



Улытау – колыбель казахского народа, и прозвучавший в святом месте призыв Главы государства, думается, станет консолидирующей идеей казахстанского народа и путеводной звездой его развития. И тогда дух патриотизма и толерантности, горячая устремленность в будущее приведут к истинному расцвету государства и станут предпосылкой к вечности.



Уалихан КАЛИЖАНОВ, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук