Устремленный к вершинам вдохновения

В Семее в литературно-мемориальном музее Ф. Достоевского состоялись мероприятия, посвященные 125-летию Мухтара Ауэзова.

Движение вверх

Одним из них стал литературно-музыкальный вечер «Наследие М. Ауэзова – 125 лет со дня рождения». Участники мероприя­тия, среди которых были педагоги, студенты-филологи НАО «Университет им. Шакарима», учащиеся музыкального колледжа им. М. Тулебаева и СОШ им. Ж. Аймаутова, познакомились с историей создания пьесы Мухтара Ауэзова «Енлик – Кебек», с биографией классика.

Литературный рассказ сопровождался творческими выступ­лениями молодых артистов. В стенах музея звучали кюи и песни Абая, разливались звуки домбры, скрипки, баяна, в стремительном ритме рождался танец.

– Очень символично, что литературный вечер украшен выступ­лениями творческой молодежи. Ауэзов в романе «Путь Абая» показывает, как поэт постоянно собирал вокруг себя молодых талантливых людей. Не тех, кто жаждал обогащения. Нет! Абаю были дороги поэты, музыканты, певцы, которым небезразлично искусство, – отметила доцент, преподаватель университета А. Букейханова Фарида Ахметова.

Литературоведы подчерк­нули символичность названия главного романа Ауэзова «Путь Абая», ведь жизнь поэ­та никогда не была ровной дорогой, это всегда был путь ввысь, к вершинам вдохновения. И Мухтар Омарханович создал произведение, где представлена судьба не просто поэта Абая, а живого талантливого человека, который постоянно испытывал превратности судьбы. В этом ряду и предательство друзей, и непонимание родных, и невозможность общения с теми, кто ему дорог, и поиски счастья.

– Да, Абай падал на своем жизненном пути, но затем поднимался, снова падал, плакал, страдал и вновь становился на ноги. Это всегда было движение вверх, – подчеркнула Фарида Ахметова. – Когда читатель окунается в атмосферу романа «Путь Абая», он по-новому, глубже осознает и себя как личность... Мы можем не знать многих вещей, но Абая и Ауэзова знать должны. Поэтому призываем всех прочитать их произведения, окунуться в атмосферу того, что называется «жизнь моего народа», найти достойные ответы на многие вопросы, которые волнуют нас сегодня, – заключила литературовед.

Битва за Абая

Также в литературно-мемориальном музее Достоевского состоялось заседание «круглого стола» на тему «М. Ауэзов и К. Мухамедханов. Учитель и ученик», посвященное знакомству с истоками научного абаеведения.

Давно привыкнув к имени Абая как к какой-то постоянной величине, мы и не задумываемся о том, что для сохранения его наследия писатели и ученые жерт­вовали репутацией, карьерой, свободой, здоровьем, жизнью, буквально сражались за научно обоснованное объективное слово о поэте. Среди таких имен – любимый ученик Ауэ­зова Каюм Мухамедханов.

– С 1939 по 1950 год он занимался изыскательской работой, итогом которой стал фундаментальный труд «Литературная школа Абая». Впервые в научный обиход вводился тщательный анализ творчества Акылбая, Магавьи, Кокпая Жанатаева, Асета Найманбаева, Арипа Танирбергенова.

К тому же эта диссертация Каю­ма Мухамедханова писа­лась на основе изучения еще не опубликованного рукописного наследия представителей абаевской школы, собранного автором. Бесценным дополнением к нему стали мемуарные материалы, записанные на родине Абая. Каюму Мухамедханову посчастливилось найти ряд поэм Акылбая, которые считались безвозвратно утерянными. Заслуга ученого состояла еще и в том, что он впервые сформулировал и обос­новал само существование литературной школы последователей Абая, – отметила и. о. завсектором по организации экскурсионно-массовой работы Сана Сарсембекова.

В 1950-е годы за эту работу Каю­ма Мухамедханова объявили врагом народа, который якобы перевирает историю казахской литературы. Специально созданная экспертная комиссия вынес­ла вердикт: «Грубо фальсифицируя факты, Мухамедханов выдает буржуазных националистов и алашординцев за продолжателей дела Абая. В число учеников Абая он включает Кокпая Жанатаева – бая и муллу, который был ярым врагом советской власти, активным алашординцем.

В своей диссертации Мухамедханов без всяких оснований в число учеников Абая включает его сына – Магавью.­ По утверждению Ауэзова, Магавьей написаны поэмы «Медгат-Касым», «Аблай», «Шамиль», где воспеваются и идеализируются реакционно-монархические личности. К ученикам Абая причислен Турагул. Об этом заклятом враге советской власти Мухамедханов в своей диссертации, а также в статьях, опубликованных в газете «Екпинды», пишет в самых восторженных тонах».

– В отношении Мухамедханова началась травля, вскоре он был арестован и отправлен в Карлаг. Его диссертация об учениках Абая увидела свет только в 1993 году. Сегодня этот труд, считающийся основой научного абаеведения, стал хрестоматийным пособием. Жизнь этого ученого – пример стойкости, настоящего патриотизма и борьбы за казахстанскую историю и литературоведение, – подчеркнула директор Центра науки и образования им. К. Мухамедханова Дина Мухамедхан.

Знакомство с трагичес­кими обстоятельствами истории абаеведения стало главной темой обсуждения на заседании «круглого стола». Его участниками стали учителя казахской и русской литературы городских школ, школ-интернатов, которые получили новые методичес­кие рекомендации по введению этой информации в образовательный процесс.