Статьи Устремленный к вершинам вдохновения 3 октября 2022 г. 0:00 Флора Левина, область Абай В Семее в литературно-мемориальном музее Ф. Достоевского состоялись мероприятия, посвященные 125-летию Мухтара Ауэзова. Движение вверх Одним из них стал литературно-музыкальный вечер «Наследие М. Ауэзова – 125 лет со дня рождения». Участники мероприятия, среди которых были педагоги, студенты-филологи НАО «Университет им. Шакарима», учащиеся музыкального колледжа им. М. Тулебаева и СОШ им. Ж. Аймаутова, познакомились с историей создания пьесы Мухтара Ауэзова «Енлик – Кебек», с биографией классика. Литературный рассказ сопровождался творческими выступлениями молодых артистов. В стенах музея звучали кюи и песни Абая, разливались звуки домбры, скрипки, баяна, в стремительном ритме рождался танец. – Очень символично, что литературный вечер украшен выступлениями творческой молодежи. Ауэзов в романе «Путь Абая» показывает, как поэт постоянно собирал вокруг себя молодых талантливых людей. Не тех, кто жаждал обогащения. Нет! Абаю были дороги поэты, музыканты, певцы, которым небезразлично искусство, – отметила доцент, преподаватель университета А. Букейханова Фарида Ахметова. Литературоведы подчеркнули символичность названия главного романа Ауэзова «Путь Абая», ведь жизнь поэта никогда не была ровной дорогой, это всегда был путь ввысь, к вершинам вдохновения. И Мухтар Омарханович создал произведение, где представлена судьба не просто поэта Абая, а живого талантливого человека, который постоянно испытывал превратности судьбы. В этом ряду и предательство друзей, и непонимание родных, и невозможность общения с теми, кто ему дорог, и поиски счастья. – Да, Абай падал на своем жизненном пути, но затем поднимался, снова падал, плакал, страдал и вновь становился на ноги. Это всегда было движение вверх, – подчеркнула Фарида Ахметова. – Когда читатель окунается в атмосферу романа «Путь Абая», он по-новому, глубже осознает и себя как личность... Мы можем не знать многих вещей, но Абая и Ауэзова знать должны. Поэтому призываем всех прочитать их произведения, окунуться в атмосферу того, что называется «жизнь моего народа», найти достойные ответы на многие вопросы, которые волнуют нас сегодня, – заключила литературовед. Битва за Абая Также в литературно-мемориальном музее Достоевского состоялось заседание «круглого стола» на тему «М. Ауэзов и К. Мухамедханов. Учитель и ученик», посвященное знакомству с истоками научного абаеведения. Давно привыкнув к имени Абая как к какой-то постоянной величине, мы и не задумываемся о том, что для сохранения его наследия писатели и ученые жертвовали репутацией, карьерой, свободой, здоровьем, жизнью, буквально сражались за научно обоснованное объективное слово о поэте. Среди таких имен – любимый ученик Ауэзова Каюм Мухамедханов. – С 1939 по 1950 год он занимался изыскательской работой, итогом которой стал фундаментальный труд «Литературная школа Абая». Впервые в научный обиход вводился тщательный анализ творчества Акылбая, Магавьи, Кокпая Жанатаева, Асета Найманбаева, Арипа Танирбергенова. К тому же эта диссертация Каюма Мухамедханова писалась на основе изучения еще не опубликованного рукописного наследия представителей абаевской школы, собранного автором. Бесценным дополнением к нему стали мемуарные материалы, записанные на родине Абая. Каюму Мухамедханову посчастливилось найти ряд поэм Акылбая, которые считались безвозвратно утерянными. Заслуга ученого состояла еще и в том, что он впервые сформулировал и обосновал само существование литературной школы последователей Абая, – отметила и. о. завсектором по организации экскурсионно-массовой работы Сана Сарсембекова. В 1950-е годы за эту работу Каюма Мухамедханова объявили врагом народа, который якобы перевирает историю казахской литературы. Специально созданная экспертная комиссия вынесла вердикт: «Грубо фальсифицируя факты, Мухамедханов выдает буржуазных националистов и алашординцев за продолжателей дела Абая. В число учеников Абая он включает Кокпая Жанатаева – бая и муллу, который был ярым врагом советской власти, активным алашординцем. В своей диссертации Мухамедханов без всяких оснований в число учеников Абая включает его сына – Магавью. По утверждению Ауэзова, Магавьей написаны поэмы «Медгат-Касым», «Аблай», «Шамиль», где воспеваются и идеализируются реакционно-монархические личности. К ученикам Абая причислен Турагул. Об этом заклятом враге советской власти Мухамедханов в своей диссертации, а также в статьях, опубликованных в газете «Екпинды», пишет в самых восторженных тонах». – В отношении Мухамедханова началась травля, вскоре он был арестован и отправлен в Карлаг. Его диссертация об учениках Абая увидела свет только в 1993 году. Сегодня этот труд, считающийся основой научного абаеведения, стал хрестоматийным пособием. Жизнь этого ученого – пример стойкости, настоящего патриотизма и борьбы за казахстанскую историю и литературоведение, – подчеркнула директор Центра науки и образования им. К. Мухамедханова Дина Мухамедхан. Знакомство с трагическими обстоятельствами истории абаеведения стало главной темой обсуждения на заседании «круглого стола». Его участниками стали учителя казахской и русской литературы городских школ, школ-интернатов, которые получили новые методические рекомендации по введению этой информации в образовательный процесс.