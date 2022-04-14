В Восточном Казахстане суд наказал крупными штрафами руководителей в сфере образования, вымогавших у учителей взятки.

Дело рассматривали в суде № 2 Усть-Каменогорска. На скамье подсудимых оказались руководители отдела дошкольного, общего среднего образования, службы управления персоналом облуправления образования, а также руководитель и сотрудница Глубоковского районного отдела. Как следует из материалов дела, госслужащие, пользуясь служебным положением, вымогали деньги, чтобы педагоги могли пройти аттестацию и получить соответствующую квалификационную категорию. Всего взяточницы успели собрать почти три миллиона тенге.

– Суммы варьировались от 150 до 200 тысяч тенге, – рассказали в суде. – Мошенницы переводили деньги себе на карточки через мобильное банковское приложение или отправляли на счета знакомых и родных.

В ходе процесса обвиняемые просили не наказывать их строго. Суд признал всех четверых виновными по пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК – мошенничество с использованием служебного положения.

– Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, состояние здоровья, отсутствие ущерба, наличие малолетнего ребенка-инвалида, – сообщили в пресс-службе областного суда. – Экс-сотрудницы приговорены к штрафам в 13 300 000, в 6 000 000 и 4 500 000 тенге. В связи с тем, что у четвертой фигурантки дела есть малолетний ребенок, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и отложил его исполнение на 5 лет.

Осужденные пожизненно лишены права занимать долж­ности на государственной службе.