Устроившего ралли у остановки водителя наказали в Караганде – видео

В городе Караганде оштрафован водитель, устроивший опасную езду рядом с остановкой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В одном из карагандинских пабликов появилось видео ралли водителя возле остановки. «В центре города возле политеха данный автомобиль устроил ралли, сделав кругов 8, а ведь рядом остановка, пешеходный переход, и такое творится», – сказано в посте.

Сотрудники полиции установили нарушителя.

В отношении 31-летнего водителя составлены административные протоколы по части 1 статьи «Нарушение правил маневрирования» и части 1 статьи «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» и наложен штраф 22 260 тенге.