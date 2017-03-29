Устроившему драку в столичном ТРЦ дебоширу грозит до 2 лет тюрьмы
Азамат Сыздыкбаев
В ДВД Астаны прокомментировали драку в одном и столичных торговых домов, передает Kazpravda.kz.
Как сообщили в пресс-службе департамента, инцидент произошел 28 марта около 16 часов дня в ТРЦ "Астана Мол". По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей участников данного инцидента.
"В ходе опроса сотрудников службы безопасности ТРЦ выяснилось, что мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, начал вести себя агрессивно, громко разговаривал, кричал и нецензурно выражался. Сотрудники службы безопасности пытались вывести его на улицу, но он оказал сопротивление. Сообщения на 102 не поступало, и с заявлением в правоохранительные органы никто не обращался. В случае установления личности дебошира ему грозит штраф в размере 2 тысяч МРП либо лишение свободы сроком до 2 лет", – сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.
28 марта пользователь социальной сети Facebook Aliya Argyn выложила видео драки двух мужчин, которых пытаются разнять сотрудники службы охраны.
"Пришли с детьми попрыгать на батутах в "Astana Mall". Сказать, что я была сильно напугана, – ничего не сказать! Это отрывок видео уже в конце всей этой заварушки. Охранники до последнего не вмешивались, судя по тому, что в драке участвовал (со слов продавцов этого ТЦ) начальник охраны вышеназванного ТЦ!!! Дрались они жестоко. Почему охрана стояла в стороне?! Один из дерущихся кричал где мол его нож... В 2-3 м (метрах) от этого чп стояли дети, пришедшие в ТЦ на батутах попрыгать и покушать мороженое !" – прокомментировала автор (орфография и пунктуация сохранены).