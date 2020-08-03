Устроившие парад бывшие десантники извинились перед павлодарцами
Бывшие десантники принесли свои извинения жителям Павлодара за доставленные им неудобства, создание аварийной ситуации на дорогах и нарушение режима карантина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
От имени участников шествия свои извинения принес председатель Общественного объединения ветеранов ВДВ и аэромобильных войск "Десантное братство по городу Павлодар и Павлодарской области".
Напомним, 2 августа в Павлодаре бывшие десантники прошагали по городским автодорогам, строй также сопровождали участники на личном автотранспорте. За создание аварийной ситуации на дороге все 22 участника были установлены и привлечены к административной ответственности по статье 614 КРКоАП – создание препятствий для движения транспортных средств (штраф 10 МРП).
Также, в отношении 16 человек, за нарушение режима карантина собран материал по статье 425 КРКоАП "нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемилогического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" и направлен в Департамент контроля качества товаров и услуг Павлодарской области.
Кроме того, 6 водителей, сопровождавшие данный строй, привлечены к административной ответственности по статье 602 части 1 КРКоАП "нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами" (штраф 3 МРП).