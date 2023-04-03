Уступила лишь в финале

Это был невероятный поединок, который завершился со счетом 7:6 (счет на тай-брейке 16:14), 6:2 в пользу знаменитой чешской спортс­менки, между прочим, некогда второй ракетки мира и двукратной чемпионки британского «Уимблдона». Решающим здесь стал первый сет, который состоял из 30 розыгрышей, продлился более 22 минут и завершился при счете 14:16. У Елены было пять сетболов.

Несмотря на проигрыш в финале, Елена установила рекорд: стала первой в истории теннисисткой, которая выполнила более 60 эйсов в одном турнире WTA 1000. Также Рыбакина закрепилась на 7-й строчке мирового рейтинга. Напомним, что совсем недавно здесь же, в США, казахстанка в финале турнира в Индиан-Уэллсе обыграла белоруску и нынешнюю вторую ракетку мира Арину Сабаленка со счетом 7:6 (13:11), 6:4.

В Майами Елена вначале обыграла со счетом 7:5, 4:6, 6:3 россиянку Анну Калинскую, потом была сильнее испанки Паулы Бадосы – 3:6, 7:5, 6:3, далее разгромила бельгийку Элизе Мертенс – 6:4, 6:3 и итальянку Мартину Тревизан – 6:3, 6:0, а в полуфинале сломила сопротивление американки Джессики Пегулы – 7:6, 6:4.

Во время церемонии награждения Елена Рыбакина поблагодарила всех за поддержку на протяжении всего турнира и отдельно – свою команду, пообещала вернуться в Майами еще не раз. Обратилась она и к своей сопернице:

– Конечно же, поздравляю тебя, Петра, и твою команду! Желаю удачи на протяжении всего сезона. Выдержать такую дистанцию было действительно тяжело.

Напомним, что уже меньше чем через две недели Елена Рыбакина будет играть за сборную Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг против команды Польши. Игры пройдут 14–15 апреля в Астане.