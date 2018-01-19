Усыновивших детей-сирот казахстанцев освободят от подоходного налога

Казахстанцев, усыновивших детей-сирот, освободят от подоходного налога. Об этом в Службе центральных коммуникаций сообщил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Тот, кто усыновил детей сирот, получит освобождение от подоходного налога в пределах 2 миллионов тенге в год. Эта сумма не будет облагаться подоходным налогом", – сказал Руслан Даленов.
В докладе первого вице-министра указано, что сумма, освобождаемая от налога, составляет 2,1 миллиона тенге. Расчет индивидуального подоходного налога в стране составляет 10% от налога. Соответственно, родитель будет освобожден от 210 тысяч тенге налога в год. Также Руслан Даленов отметил, что от налога будет освобождаться только один родитель до тех пор, пока ребенку не исполнится 16 лет.
"Это до достижения 18 лет. Для одного из родителей ребенка, который стал инвалидом, будет льгота по земельному налогу, регистрационным сборам, госпошлине. Это касается 76 тысяч граждан", – заключил Даленов.