​Усыновление отменили

Как сообщила пресс-служба суда, данные требования Родион, которому на момент рассмотрения дела исполнилось 17 лет, и его представитель мотивировали тем, что из-за отсутствия понимания с усыновившими его восемь лет назад родственниками по линии отца (биологические родители скончались) он ушел к своей тете по матери, где и проживает в настоящее время.

Ответчики С. исковые требования юноши признали. Исходя из его интересов, иск судом был удовлетворен.