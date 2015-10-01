Утечет богатство без присмотра Свежий выпуск 758 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

В Южном Казахстане заре­гистрированы 203 недропользователя. Чтобы пресечь факты незаконного пользования богатствами недр, во всех городах и районах созданы рабочие группы, которые проводят рейды.

Аким области рассказал членам коллегии, как на днях в ходе поездки в Сайрамский район увидел последствия потребительского отношения к природе. Река Аксу в результате бесконтрольной добычи природных ископае­мых меняет русло, вода местами уходит в песок, исчезает береговая линия. Некоторые недропользователи так увлеклись, что подобрались вплотную к жилым массивам. Глава региона заявил, что попустительство со стороны уполномоченных органов может выйти боком и если ситуацию не исправить, то экологической катастрофы не избежать.

– Все это происходит на наших глазах, при попустительстве людей, которые должны за этим смотреть, – считает Б. Атамкулов. – Сейчас некоторые жилые массивы на грани обрушения. И это не что иное, как следствие безответственного отношения недропользователей. Если возникнет трагедия, то просто выговорами многие не отделаются.

Такую резкую критику глава области высказал после отчета прокурора ЮКО Ибрагима Иманова, который рассказал о результатах проверки надзорных органов. Прокуроры выявили факты незаконной добычи полезных ископаемых с причинением экономического ущерба в 1 млрд тенге. Трудно оценить ущерб природе, ведь во многих местах требуется рекультивация и приведение местности в первозданное состояние.

Покой и сон потеряли жители прибрежных аулов из-за непрекращающейся добычи гравия в русле реки Бадам. Еще весной сотрудники надзорного органа зафиксировали факты добычи полезных ископаемых на всем протяжении извилистой реки. Строи­тельный материал пользуется очень хорошим спросом, а значит, есть и предложение, пускай­ и в ущерб живущим поблизости людям.

Бесконтрольная и незаконная по своей сути добыча гравия ведет к изменению русла реки и подмыву берегов. Видеосъемка, сделанная с воздуха над реками Аксу, Бадам, Келес, над массивом Бозарык, служит ярким подтверждением варварского отношения к природе, результатом которого становится изменение русла рек и размывание берегов. Во многих местах грунт вдоль водоемов обвалился, уничтожена прибрежная растительность, а хозяйственные постройки и дома приблизились к обрыву на опасное расстояние.

В результате прокурорских проверок проводится досудебное расследование по 30 фактам самовольного пользования недрами. А вот полицейским в этом плане оказалось похвалиться особо нечем. За восемь месяцев текущего года в едином реестре­ досудебного расследования органов внутренних дел зарегистрированы 76 фактов самовольного пользования недрами, 30 из которых были выявлены в ходе прокурорских проверок. Установлено, что один помощник природоохранного прокурора самостоятельно выявил 12 фактов, а все работники внутренних дел, включая 1 069 участковых и 20 инспекторов природоохранной полиции, – только 46.

На коллегии главный прокурор области и глава региона призвали уполномоченные органы усилить государственный конт­роль и активизировать работу полицейских при расследовании уголовных дел по фактам самовольного пользования недрами.

По данным областной прокуратуры, по 109 земельным участкам после отзыва контрактов на недропользование не приняты меры по их возврату. Более того, ни по одному из этих контрактов ликвидация и консервация на месте добычи полезных ископаемых не проводилась. По 19 контрактам право землепользования было предоставлено недропользователям не акиматом области, а районными исполнительными органами. По 171 контракту не возмещены потери сельхозпроизводства, сумма которых составила около 200 млн тенге. Не приняты меры по выводу 18 недропользователей из земель водного фонда.

На коллегии прозвучали факты, свидетельствующие о том, что довольно длительное время некоторые недропользователи грубо нарушают контрактные обязательства, не производят отчисления в бюджет на социально-экономическое развитие региона. Общая сумма такой задолженности достигла около 270 млн тенге. В прошлом году по 62 контрактам не осуществлены отчисления в ликвидационный фонд. По 46 контрактам недро­пользователи занимались добычей без оформления разрешений на эмиссии в окружающую среду, причем есть среди них такие, кто делает это годами. Например, ТОО «Er&DKazakhstan» грешило подобным на протяжении последних четырех лет. К тому же это предприятие в нарушение геологического и горного отводов осуществляло добычу песчано-гравийной смеси за пределами контрактной территории, да и вообще его учредители не стали себя утруждать утверждением проекта добычи в РГУ МД «Южказнедра». При этом ежеквартально отчитывались о проведенной работе перед Южно-Казахстанской регио­нальной инспекцией геологии и недропользования. Подобные нарушения выявлены при проверке также ТОО «Тюлькубас жолдары».

Б. Атамкулов призвал представителей всех уполномоченных органов немедленно начать работу над ошибками. Активизации этого процесса будет способствовать тот факт, что в ближайшее время земельная инспекция, которую не так давно объединили с управлением земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель, будет вновь воссоздана как отдельная структура.