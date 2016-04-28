​Утиль – в утиль!

фото Валерия БУГАЕВА

Павлодарская область

Вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) поставлен под контроль местных исполнительных органов и природоохранной полиции. Стихийные свалки периодически появляются (в основном в сельской местности), но виновников штрафуют. А в городах вывоз бытового мусора налажен специализированными ТОО. На павлодарской городской свалке организован сбор пластиковых бутылок, которые перерабатывают в гранулы.

Что касается утилизации старой бытовой техники, автомобильных аккумуляторов, шин, дисков, бамперов и другого, то и здесь проблем нет. Весь автомобильный металл (железо и цветмет) довольно быстро сдается в пункты приема металлолома как их владельцами, так и «свободными» сдатчиками. Аккумуляторы скупают как индивидуальные сборщики, так и магазины автозапчастей.

Относительно старых шин наш собкор Сергей Горбунов отмечает, что два года назад в Павлодарской области ТОО «Inter Rubber Recycling» начало реализацию проекта «Организация производства по утилизации с дальнейшей переработкой твердых опасных резиносодержащих отходов – изношенных транспортных шин в Павлодарской области».

В областном центре был построен завод, где старые шины перемалывают в крошку для дальнейшего использования в дорожном строительстве, в производстве резиновых формовых напольных покрытий и резинотехнических изделий. Но из-за несовершенства (точнее из-за слабого контроля над исполнением) природоохранного законодательства, которым автобазы, шиномонтажные мастерские и другие производства обязали сдавать старые шины на переработку, названные предприя­тия не особо спешат это сделать. Чему свидетельством десятки отработавших свое шин возле каждой шиномонтажки Павлодара.

Костанайская область

Автолюбителям региона проблемы избавления от изношенных шин, «выдохшихся» аккумуляторов и ненужных деталей известны хорошо. Автохлам, бывает, сбрасывают не только на официальных полигонах, поэтому введение утилизационного сбора не вызывает в среде авто­владельцев принципиальных возражений.

Но, не пытаясь подменить один вопрос другим, следует задать вот какой вопрос: а только ли отходы от «железных коней» засоряют окружаю­щую среду? И они ли угрожают ей больше, чем другие твердые бытовые отходы, например пластиковые бутылки? Пластик выбрасывают каждый день, а шины и аккумулятор – даже не каждый год.

Наш собкор Валерий Веденко описывает недавний случай, как солидная автоледи метала из окна внедорожника пустые пластиковые бутылки в придорожную урну. «Промазала и уехала», – пишет он. Земля замусорена бутылками куда больше, чем автомобильными отходами. К счастью, в Костанае нашли метод: с недавних пор в городе на мусорных площадках появились отдельные контейнеры для пластиковой тары. Контейнеры полнятся на глазах.

В нынешнем году в областном центре с 7 апреля по 30 мая действует акция «Көркие берсін Қостанай», а на проведение санитарной очистки, благоустройства и озеленения населенных пунктов области в местных бюджетах предусмотрено около 1,4 млрд тенге.

Исходя из этого, утилизационный сбор окажется весьма кстати. Учитывая текущую экономическую ситуацию, акиматы городов и районов нуждаются не только в финансовой поддержке со стороны государства, но и в личном вкладе бизнес-структур, каждого гражданина.

Алматинская область

В Жетысу обострилась проблема утилизации твердых бытовых отходов, потому привлечение частных инвестиций к строительству мусороперерабатывающих заводов становится одним из приоритетных направлений в деятельности районных, городских и сельских акиматов области. Такую задачу поставил глава региона Амандык Баталов, отметив необходимость создания благоприят­ных условий для бизнеса. Теперь рейтинги акимов будут напрямую зависеть от улучшения показателей в сфере сбора и вывоза мусора, а также его переработки.

Если не начать наводить порядок, то проблема скопления твердых бытовых отходов выльется в реальную угрозу окружающей среде. Так, согласно данным официальной статистики, на территории области скопилось 9 млн тонн ТБО. А утилизации из этого объема подвергается лишь 0,5%.

Как показали совместные проверки департамента экологии, природоохранной прокуратуры и земельного комитета, переполнены мусорные полигоны райцентров Панфиловского, Жамбылского, Енбекшиказахского и Балхашского районов. Их территории не асфальтированы, не ограждены и не освещаются, нет подъездных путей. К примеру, близ села Каргалы дым от тлеющего хлама отравляет всю округу. Вопиющие нарушения санитарных норм выявлены на спецполигонах поселка Узынагаш, городов Жаркента и Есика. И такая неприглядная картина наблюдается практически по всему региону.

В то же время число стихийных свалок выросло до 370, а их общая площадь достигла тысячи гектаров. На таких объектах вообще никто не занимается утилизацией, раздельным сбором и уничтожением мусора. Отсутствуют системы мониторинга атмосферных выбросов, фильтрации сточных вод. Зачастую отходы попросту сжигают вместо того, чтобы сортировать и дезинфицировать. Под пристальным вниманием проверяющих оказались и скотомогильники, состояние которых также оставляет желать лучшего.

Как сообщает собкор «Казах­станской правды» Асет Калымов, в Талдыкоргане уже появился мусороперерабатывающий завод совместного казахстанско-турецкого ТОО «ЭкоСервис-Арман». На объекте, введенном в строй в прошлом году, действует безотходный цикл производства. На утилизацию сюда доставляют автомобильные шины, резину, пластик, отработанные моторные масла, медицинские средства. Путем глубокой очистки и сепарации из этих материалов получают керосин, печное топливо и другие энергоресурсы. По словам директора завода Гульнар Мадыбаевой, при выходе на полную производственную мощность объем переработки сырья увеличится до 100 тонн в сутки.

Западно-Казахстанская область

Полигоны ТБО в городах Уральске и Аксае можно назвать проблемой «с бородой». Как сообщили в областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования, уральский действует с 1975 года и был рассчитан на 25 лет. В 2000 году срок его эксплуатации продлен. Но население города растет равноускоренно. Такими же темпами увеличивается и количество бытовых отходов, достигающее 750 тыс. кубометров в год. Захоронено порядка 1,5 тыс. тонн. По заключению горСЭН сейчас полигон относится к первому классу опаснос­ти. Он не соответствует современным требованиям и стандартам.

Собкору газеты Людмиле Кориной сообщили, что по генеральному плану развития Уральска в недалеком будущем планируется вести строительство неподалеку от полигона. Поэтому существующий будет закрыт. Выделен земельный участок под строительство нового. Началась разработка технико-экономического обоснования. Предусматривается строительство мусоросортировочного комплекса, где часть отходов будет прессоваться в брикеты для дальнейшей переработки, а оставшаяся – отправляться на захоронение. Городским акиматом рассматриваются проекты компании «Техникс» из Хорватии и финской компании Doranova, которые имеют большой опыт мусоропереработки и готовы инвестировать средства в создание нового полигона.

Состояние полигона и способ размещения отходов в Аксае ничем не отличаются от уральского. То есть он также нуждается в реконструкции. В области насчитывается 408 населенных пунктов, в каждом из которых определены места для размещения отходов (поселковые свалки).

Тем не менее переработка отходов – дело выгодное и развивается в регионе по нарастающей. ТОО «Туранпромресурс» уже третий год принимает на обезвреживание топливные, масляные и воздушные фильтры, компьютерную и оргтехнику. Так же с 2014 года успешно работает ИП «Губер», перерабатывающее в резиновую крошку автомобильные покрышки и выпускающее напольные покрытия различного назначения. В том числе и для спортивных площадок. Несколько индивидуальных предпринимателей организовали сбор макулатуры: упаковочных материа­лов, бумаги и картона, различных полимеров.

ТОО «Антей» из полимерно-песчаного композитного материа­ла изготавливает люки, черепицу и плитку. Ряд строительных компаний используют строительный мусор для засыпки уклонов и неровностей. ТОО «Каз­Армапром» и Уральский литейно-механический завод принимают и перерабатывают отходы металла. Тот же «КазАрмапром» реализует в качестве утеплителя производственных помещений металлургический шлак. Уральская птицефабрика и ТОО «Акас» продают на удобрения отходы птицеводства. Из областного бюджета финансируются сбор и утилизация ртутьсодержащих ламп и приборов, а также ликвидация токсичных отходов.

Южно-Казахстанская область

Собкор из Шымкента Любовь Доб­рота пишет, что попытка ее хорошей знакомой избавиться от отжившего свое холодильника закончилась ничем. Поначалу женщина выбрасывать холодильник не спешила, приспособив под тумбу. Удобно, знаете ли, ставить горшки с цветами на веранде. После того как веранду перестроили в комнату для подрастающего сына, агрегат вытолкали сначала во двор, а потом за ворота в надежде, что кому-нибудь приглянется. Желающих не нашлось. Тогда попытались погрузить его на автомобиль, который раз в неделю собирает мусорные пакеты в частном секторе. Мусоросборщики наотрез отказались, сославшись на то, что они собирают твердые бытовые отходы, а бытовая техника ничего общего с ними не имеет. Пришлось остов холодильника снова тащить во двор, чтобы не мешал прохожим и не портил вид улицы. Так и валяется в дальнем углу подворья.

– Пока у нас в городе нет возможности утилизировать бытовую технику, автомобили и другие крупногабаритные отходы, – говорит заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов. – Но о проблеме мы знаем и пытаемся ее решить. Частично сортировка мусора ведется на мусороперерабатывающем заводе, где разделяются бумажные, пластмассовые и металлические отходы. Правда, он временно не работает.

Вопрос утилизации отходов для Шымкента, стремящегося стать городом-миллионником, тема непростая. О необходимости строительства мусороперерабатывающего завода впервые заговорили еще лет 15 назад, когда жилая застройка буквально подперла существующий полигон. Было даже предложено несколько проектов.

В итоге десять лет назад за дело взялась местная фирма – ТОО «Технологии-21», занимавшаяся сбором и вывозом твердых бытовых отходов. Ей успели отвести землю, но оказалось, что земельный участок не может быть использован для строи­тельства мусорного полигона из-за высокого уровня подпочвенных вод.

Дело застопорилось, и только в 2009 году был подписан инвестиционный договор между акиматом Шымкента и руководством компании «Технологии-21». Под будущий завод стоимостью около 1,5 млрд тенге и проектной мощностью переработки 200 тыс. тонн ТБО в год, а также под новый мусорный полигон был определен участок земли площадью 34 га в районе Актаса. Когда проект стартовал, выяснилось, что решение о выделении земли частнику незаконно, полигон может находиться только в коммунальной собственнос­ти. Пришлось начинать процедуру изъятия земельного участка. Новое оформление документов растянулось еще на пару лет.

С большим трудом чуть больше года назад завод запустили. Но проработал он всего пару-тройку месяцев. Сейчас на предприятии запустение. Ветер разносит окрест пакеты и бумагу, а на территории остались спрессованные в блоки полиэтиленовые бутыли, металл и бумага.

– Мы сейчас ведем переговоры с владельцем предприятия, – прокомментировал ситуацию Б. Жанбосынов. – Либо завод работает, либо мы построим новое предприятие. Мы уже встречались с китайским инвестором, который готов построить мусороперерабатывающий завод, способный из отходов производить тепловую и электрическую энергию.

Кызылординская область

В Приаралье из изношенных автомобильных шин налажен выпуск уникальной продукции, сообщает наш собкор Юрий Ли. В Кызылорде в январе 2014 года ТОО «Smart Rubber», учрежденное столичным ТОО «КазКаучук» и местным ТОО «Дорстрой», ввело в эксплуатацию уникальный завод полного цикла по механической утилизации изношенных автомобильных шин. Реализованный в Кызылорде актуальный проект по изготовлению активной резиновой крошки и ТПО получил государственную поддержку – грант АО «Национальное агентство по технологическому развитию». А в общей сложности в создание производственного комплекса, оснащенного передовым оборудованием из Германии и Китая, было вложено 500 млн тенге.

При выходе на проектную мощность завод ТОО «Smart Rubber» способен ежегодно производить 270 тонн резиновой крошки, которую можно использовать для покрытия спортивных игровых и детских площадок, парковых дорожек на площади до 17,5 тыс. кв. м. Кроме того, предприятие может ежегодно выпускать 440 тонн крошки, из которой можно изготовить 1 700 куб. м «резинового асфальтобетона», широкий спектр резинотехнических изделий – от автомобильных поликов до сальников, уплотнительных прокладок, работаю­щих под высоким давлением.

В качестве партнера в реализации проекта выступила немецкая компания Water Future System GmbH – мировой лидер в производстве инновационных трубок подпочвенного орошения (ТПО) Smart Drop. Установленное на заводе оборудование вышеназванной компании позволяет ТОО «Smart Rubber» выпускать 3,9 млн метров ТПО в год, которых достаточно для внедрения одного из самых прогрессивных сегодня в мире методов водосберегающего орошения на площади 180–200 гектаров сельхозугодий. По данным областного акимата, на заводе ТОО «Smart Rubber» трудоустроены 40 человек, но пока предприятие не вышло на проектную мощность.

Есть подвижки в Приаралье и по проекту строительства современного завода по переработке ТБО. В апреле текущего года состоится очередной инвестиционный форум «Байконур Инвест». В его рамках планируется подписание с Европейским банком реконструкции и развития кредитного соглашения, которое позволит начать постройку в Кызылорде комплекса по переработке ТБО.

Актюбинская область

Предприимчивый актюбинец запустил цех по переработке отработанных автомобильных шин, что позволяет решить сразу две проблемы – экологическую и утилизации. Наш собкор Жубаныш Байгуринов побеседовал с предпринимателем Маратом Исмухамбетовым.

– Все новое – это хорошо забытое старое, – улыбается Марат. – Технология переработки шин применялась и в былые времена, просто о ней подзабыли, а я решил ее реанимировать. В чем она заключается: получать из ненужных отходов качественный полимер.

Собственными силами реализовать идею сразу не удалось бы, если бы не помощь государства. При поддержке регионального АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Исмухамбетов-старший с сыном Константином стали участниками госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020». Благодаря этому получили льготную субсидию процентной ставки по кредиту, а также грант. В банке была открыта кредитная линия на 12,6 млн тенге.

Сегодня в промзоне Актобе на территории ТОО «ЭкоВторТехРесурс» – так назвали свое предприятие Исмухамбетовы – построен цех, установлено оборудование по переработке шин. В общей сложности пуск нового производства обошелся им в 33 млн тенге. Мощность цеха составляет 1 100 тонн в год. За час из обычных автошин, выброшенных на свалку, предприниматели получают до 200 кг резиновой крошки. Область ее применения весьма обширна. На практике она используется как один из компонентов при укладке асфальта. Марат Исмухамбетов намерен применить ее для производства бесшовного резинового покрытия для спортивных площадок, беговых дорожек, в парках.

Опытные образцы предприниматель уже изготовил, чтобы показать и убедить в их практичности руководство областного управления образования и спорта. В ближайшей перспективе инициатор проекта Марат Исмухамбетов планирует открыть еще и цех холодного прессования. На эти цели, по его расчетам, собственных средств должно хватить. Чтобы затем это производство работало без простоев, в данный момент складируют запас резиновой крошки. Сырья для ее изготовления достаточно: сами выезжают по округе, собирая шинные отходы. Везут их на территорию предприятия и хозяева шиномонтажек, другие транспортные организации, прознав о том, что есть где их утилизировать.

Карагандинская область

Корреспонденту «Казахстанской правды» Наталье Рыжковой на письмо ответил главный государственный экологический инспектор по Карагандинской области Дабылбек Джанбабаев. Согласно его данным, на территории области расположены 202 полигона для сбора твердых бытовых отходов. Узаконено 45 полигонов ТБО, неузаконенных насчитывается 157. Общее накопление ТБО на полигонах и свалках населенных пунктов к окончанию 2015 года составило 8 320,841 тыс. тонн.

В области стремятся контролировать незаконные свалки и, проведя проверки местных исполнительных органов в Бухаржырауском, Улытауском, Нуринском, Жанааркинском, Абайском, Шетском, Осакаровском районах, за нарушение требований к обращению с отходами производства и потребления, выразившегося в образовании несанк­ционированных свалок ТБО, из-за отсутствия правоустанавливающих и праворазрешительных документов на полигоны ТБО наложено 137 штрафов на сумму 5 430 680 тенге и выданы предписания об устранении названных нарушений.

Кроме того, на территории Карагандинской области ликвидация стихийных свалок проводится в весенний и осенний периоды во время субботников.

На вопрос о возможности утилизации старой бытовой техники, автомобильных аккумуляторов, шин, дисков и бамперов последовал ответ, что ее проводят специализированные предприятия. Однако ни одного названия и местоположения таковых не указано. В ответе говорится так: «При заключении договоров на удаление отходов производства и потребления со специализированными предприятия­ми природопользователи обращают внимание на наличие природоохранной документации, производственную базу, в соответствии с законодательством РК на выполнение работ по сбору, утилизации, переработке, размещению отходов производства и потребления. В свою очередь за работой специализированных предприятий в соответствии с экологическими требованиями ведется контроль со стороны департамента экологии по Карагандинской области, в том числе аналитическая работа».

Акмолинская область

Сведения, поступившие из отдела Акмолинского областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, оказались скудными. В регионе насчитывается три предприятия интересующего нас профиля: ТОО «Жасыл жер СТ» в Степногорске, ТОО «Жинал Тазалык Сервис», ТОО «ЭкоСервис Бурабай». Последнее предприятие имеет экологический профиль и борется за сохранение чистоты на курорте Бурабай.

Что касается ТОО «Тазалык», расположенного в Кокшетау, то оно, как сообщил собкор газеты Чингиз Ташенов, занимается сбором ТБО, то есть вывозит бытовые и строительные отходы за город и складирует их на полигоне.

ТОО «ЭкоСервис Бурабай» функ­ционирует на территории Щучинско-Боровской курортной зоны с 1 июня 2008 года. Это предприятие со специализацией по раздельному сбору, вывозу и ручной сортировке твердых бытовых отходов. Учредителями товарищества являются АО «НК» СПК «Есиль» и гражданин Германии Грегори Вайзер. В письме для газеты сообщается, что «целью товарищества являются организация раздельного сбора твердых бытовых отходов, сортировка, прессование и реализация вторсырья по восьми фракциям ТБО».

«ЭкоСервис Бурабай» ведет с населением разъяснительную работу относительно внедрения системы раздельного сбора мусора; устанавливает два вида контейнеров (для сбора остаточного мусора и упаковочных отходов); предоставляет в аренду и реализует контейнеры и урны; занимается ручной сортировкой и прессованием упаковочных отходов по восьми фракциям в поселке Зеленый Бор.

Благодаря системной работе по раздельному сбору твердых бытовых отходов предприятие не вывозит на мусорный полигон до 50–70% вторсырья, то есть упаковочные отходы сортирует вручную: бумага, картон, пластик мягкий, пластик твердый, стек­ло, жестяные изделия, алюминиевые изделия, целлофан и тетрапакеты. За период деятельности предприятием отсортировано 504 тонны вторсырья.