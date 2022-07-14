Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Утильсбор не включается в стоимость казахстанских автомобилей – МИИР РК

Предприятия автомобильной промышленности, в том числе группа компаний "Аллюр", не получают субсидии от государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. 

"Отечественные производители под встречные обязательства по локализации в рамках законодательства ЕАЭС освобождены от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. Механизм освобождения от уплаты утильсбора происходит путем оплаты и последующего возврата идентичной суммы за каждый производимый автомобиль", – говорится в сообщении. 

В ведомстве отметили, что в СМИ распространяется недостоверная информация о якобы выделенных государственных субсидиях в размере 21,3 млрд тенге в 2019 году и 40,8 млрд тенге в 2020 году для группы компаний "Аллюр".

"Учитывая, что оператором расширенных обязательств производителей определено АО "Жасыл даму", возврат утильсбора от данной компании на основании "Международных стандартов финансовой отчетности (IAS) 20" классифицируются аудиторами как "Государственные субсидии". Данный факт и вызвал недопонимание у представителей СМИ. Указанные выше суммы фактически являются освобождением производителя от уплаты утилизационного сбора путем возврата ранее уплаченных средств компании "Жасыл даму", – подчеркнули в ведомстве. 

Вместе с тем в настоящее время в МИИР прорабатываются изменения в законодательство в части введения прямого освобождения отечественных производителей от утилизационного сбора без механизма "оплата-возврат".

"Также следует отметить, что в связи с освобождением отечественных производителей от утилизационного сбора в стоимость казахстанских автомобилей утильсбор не включается", – заключили в министерстве. 

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