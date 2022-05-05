Утильсбор в Казахстане: ставки снижены вдвое

Приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов от 29 апреля 2022 года внесены изменения в Методики расчета утилизационного платежа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

В частности, в два раза снижены коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники.

Также внесены уточнения в виды и категории транспортных средств, в отношении которых производится расчет утилизационного платежа.

Теперь ставки на легковые автомобили, в том числе с повышенной проходимостью, а также сельхозтехнику, включая тракторы и комбайны, составят 50 МРП (153 150 тенге).

При этом для легковых авто применяется коэффициент:

- для электромобилей – 0;

с рабочим объемом двигателя:

- до 1 000 куб. см – 1,5;

- от 1 001 куб. см до 2 000 куб. см – 3,5;

- от 2 001 куб. см до 3 000 куб. см – 5;

- свыше 3 001 куб. см – 11,5.

Действующая ставка предполагает плату для легковых автомобилей от 459 тыс. тенге до 3 млн 522 тыс. тенге в зависимости от объема двигателя.

По новым ставкам с 14 мая размер утильсбора для легковых авто составит от 229 тыс. тенге до 1 млн 761 тыс. тенге.

Все ставки платежа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2022 года.