Утки напролет

Урожайный год выдался нынче в Ботаническом саду Петропавловска.

Активно плодоносят банановая трава, кубинские лимоны, маракуйя, инжир, финиковые пальмы. Но самый главный сюрприз преподнесла спасенная ранее утка. Она вернулась с приплодом.

Уточка когда-то выросла в саду. Встав на крыло, улетела, а позже вдруг вернулась. Да не одна, а с выводком.

– Это было так забавно! – с восторгом рассказывает директор ботсада Артур Рязапов. – Она зашла к нам с черного входа. Рабочий услышал писк, открыл, и уточка буквально ринулась в зимний вольер, а за ней – утята.

Кроме уток, в живом уголке ботанического сада нашли приют и другие животные и птицы (например, косули, болотные луни). Бюджетные средства на их содержание не выделяются, только благодаря волонтерам и фермерам живность не голодает.

– Очень красиво плодоносит инжир, он же фиговое дерево или фига, – рассказывает Артур Рязапов. – Еще его называют смоковницей обыкновенной, смоквой. Фиговые деревья растут медленно, но плодоносят десять месяцев в году. Исследователи предполагают, что смоковница и была тем самым запретным плодом, который попробовали Адам и Ева.

Бананы в Ботаническом саду Петропавловска появились благодаря инициативе бывшего директора Равиля Рязапова. Он привез это растение из Вьетнама.

– Многие думают, что бананы растут на пальмах, – объясняет его сын Артур Рязапов. – Но банан – это трава. Выращенные у нас бананы совсем не такие, как в магазинах. Они более сладкие и более ароматные. Привозные же срезают зелеными, дозревают в дороге. В нашем саду бананы созревают на корню...