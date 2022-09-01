Уточнен механизм формирования кадрового состава ЕЭК

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, документ направлен на ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии, совершенного в Москве 5 августа 2021 года.

«Протокол способствует повышению эффективности формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии и предусматривает внесение изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе в части изменения условий трудовых договоров (контрактов), заключаемых с должностными лицами и сотрудниками Евразийской экономической комиссии», - говорится в заключении к документу.