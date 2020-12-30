Уточнены параметры подготовки

Заседание прошло уже традиционно в гибридном формате: председатель и члены ЦИК находились в зале Центризбиркома, представители регионов общались по видеосвязи.

Первым был рассмотрен вопрос подключения к платформе E-gov нового онлайн-сервиса, благодаря которому члены участковых избиркомов могут проверить сведения о регистрации избирателей по месту жительства.

Как сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, в соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК» каждый гражданин вправе проверить данные о себе в спис­ках избирателей и обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из него, а также допущенные неточности.

– С 26 декабря текущего года гражданам предоставлена возможность ознакомиться со спис­ками избирателей в помещениях соответствующих избиркомов, а также проверить правильность внесенных данных, – отметил Константин Петров. – При этом для включения гражданина в список избирателей необходима регистрация по месту жительства на территории конкретного избирательного участка. Но учитывая, что с 1 ноября 2019 года госуслуга по предоставлению адресной справки в Казахстане отменена, Центризбиркомом совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработан вопрос реализации на портале «электронного правительства» онлайн-сервиса проверки соответствующих сведений.

Если гражданин не обнаружил себя в списке на своем участке, он может обратиться в участковый избирком. Его заявление станет основанием для того, чтобы представитель участковой избирательной комиссии получил доступ к онлайн-сервису и проверил сведения о регистрации по месту жительства заявителя. Если адрес подтверждается, данные гражданина вносятся в список избирателей. Если регистрация не подтверждается, комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении в список избирателей и выдает заявителю его копию.

На заседании были приняты постановление ЦИК и приказ Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности «О реализации на портале «электронного правительства» онлайн-сервиса проверки сведений по месту регистрации граждан».

О том, какие обращения направляют граждане и организации в Центризбирком, рассказал в своем докладе член ЦИК Ерлан Дауылбаев. По его словам, с 10 по 28 декабря в Центральную избирательную комиссию поступило 29 обращений, в том числе: 12 – от юридических лиц, 3 – от СМИ, 14 – от физических лиц. По характеру поступивших обращений: 76% (22) – о разъяснении избирательного законодательства; 7% (2) – о предоставлении информации по вопросам организации избирательного процесса; 17% (5) – заявления.

– На 12 обращений аппаратом ЦИК в установленные сроки даны исчерпывающие ответы, 5 обращений в соответствии с законодательством оставлены без рассмотрения: в их числе заявления 4 граждан, поскольку в них не изложена суть вопроса, а также одно повторное обращение, в котором не изложены новые доводы. 12 обращений находятся на рассмотрении. Неисполненных обращений нет, – доложил Ерлан Дауылбаев.

Он также отметил, что, поскольку подавляющее большинство обращений физических и юридических лиц касаются вопросов разъяснения избирательного законодательства, Министерством юстиции с 10 декабря текущего года предоставляются правовые консультации посредством сall-центра, действующего на базе РГП «Институт законодательства и правовой информации РК», с единым для республики номером 119.

Также с 22 по 28 декабря в Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от 11 юридических лиц. При рассмотрении этих обращений и приложенных к ним документов установлено, что у 10 юридических лиц документы соответствуют требованиям КЗ «О выборах» для проведения опросов общественного мнения.

Одним из вопросов повестки дня заседания ЦИК стала регистрация наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.

Член Центральной избирательной комиссии Анастасия Щегорцова сообщила, что, по данным на 29 декабря, в ЦИК от Министерства иностранных дел на аккредитацию дополнительно представлены кандидатуры 98 наблюдателей от 7 международных организаций и 11 иност­ранных государств.

– От 7 международных организаций на аккредитацию вынесены 72 наблюдателя, в том числе от Миссии наблюдателей от СНГ – 29 наблюдателей, от Межпарламентской ассамблеи СНГ – 19, от Совета сотрудничества тюркоязычных государств – 7, от Парламентской ассамблеи ОДКБ – 6. Также Ограниченная Миссия БДИПЧ⁄ОБСЕ по наблюдению за выборами направила 1 человека, Миссия наблюдателей от ШОС – также 1 человека, Парламентская ассамблея тюркоязычных государств – 9 наблюдателей, – уточнила Анастасия Щегорцова.

От 11 иностранных государств на аккредитацию представлены 26 кандидатур. От Венгрии, Испании, Палестины, Польши, Чехии – по 1 наблюдателю, от Италии, Франции, Эстонии – по 2, от Украины – 4, Германии – 5 и Бельгии – 6 наблюдателей.

Итого с начала избирательной кампании аккредитованы 374 наб­людателя от 9 международных организаций и 26 иност­ранных государств.

Аккредитация наблюдателей от иностранных государств и международных организаций завершится в 18.00 4 января 2021 года.

Еще один вопрос, рассмотренный на заседании, касался безопасности участников электорального процесса в связи с распространением коронавируса. О том, как изменятся процедуры голосования, рассказал вице-министр здравоохранения – Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов.

В первую очередь в день голосования необходимо будет соблюдать базовые противо­эпидемические требования – при прибытии на избирательный участок обязательно надеть одноразовую медицинскую или защитную маску и перчатки, использовать антисептические средства для дезинфекции рук.

– Внутри помещения для голосования должна быть обеспечена социальная дистанция между людьми не менее 1,5–2 метров друг от друга, – сказал Ерлан Киясов. – С учетом технических возможностей здания рекомендуется обеспечение отдельных входов и выходов из помещения для голосования. На каждом избирательном участке необходимо обеспечить присутствие медработников или волонтеров на входе для измерения температуры посредством бесконтактных термометров, отдельное помещение для изоляции людей в случае выявления у них повышенной температуры тела. Обеспечить в помещении разметку для социального дистанцирования и указания направления движения для избирателей, наличие санитайзеров, а на входе и выходе из помещения – наличие контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты.

Также избирателям настоятельно рекомендуется избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта и использовать личные авторучки.

В регионах, которые находятся в «красной» и «желтой» зонах по темпам распространения COVID-19, все члены избирательных комиссий, доверенные лица и наблюдатели не ранее 5 суток до момента начала проведения выборов должны пройти лабораторное обследование методом ПЦР-теста. Лица с положительным результатом лабораторного обследования на избирательный участок допущены не будут.

Помимо этого, на заседании рассмотрены изменения, внесенные в постановление ЦИК «Об утверждении размещаемой в помещении избирательной комиссии и помещении (пункте) для голосования информации о кандидатах, политических партиях, выдвинувших партийные списки». По словам члена ЦИК Асылбека Смагулова, изменения предусматривают подготовку информационных плакатов и других материалов в более наглядном и удобном для избирателей формате.