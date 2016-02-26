В семинаре приняли участие заместитель председателя Центризбиркома Владимир Фоос и другие представители ЦИК РК, члены избирательных комиссий всех уровней, представители политических партий, государственных органов, наблюдатели, доверенные лица кандидатов.

– Слаженная совместная работа является непременным условием соблюдения норм избирательного законодательства, а также своевременного и оперативного реагирования на их нарушение, – отметил В. Фоос. – Мониторинг соблюдения норм избирательного законодательства в агитационный период должен быть многосторонним. Как со стороны избирательных органов, так и со стороны наблюдателей и участников предвыборной гонки.

Он обратил внимание слушателей на то, что основной задачей, общей для всех организаторов и участников электоральной кампании, является обеспечение легитимности выборов. А это означает проведение честной и транспарентной избирательной кампании, в соответствии с требованиями законодательства и общепризнанными международными принципами.

В. Фоос в своем выступлении сделал акцент на вопросы эффективности взаимодействия избирательных комиссий, местных исполнительных органов, неправительственных организаций, институтов гражданского общества, наблюдателей, СМИ и кандидатов.