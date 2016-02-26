​Уточняя детали взаимодействия

492
Адина НУРБЕРГЕН

В семинаре приняли участие заместитель председателя Центризбиркома Владимир Фоос и другие представители ЦИК РК, члены избирательных комиссий всех уровней, представители политических партий, государственных органов, наблюдатели, доверенные лица кандидатов.

– Слаженная совместная работа является непременным условием соблюдения норм избирательного законодательства, а также своевременного и оперативного реагирования на их нарушение, – отметил В. Фоос. – Мониторинг соблюдения норм избирательного законодательства в агитационный период должен быть многосторонним. Как со стороны избирательных органов, так и со стороны наблюдателей и участников предвыборной гонки.

Он обратил внимание слушателей на то, что основной задачей, общей для всех организаторов и участников электоральной кампании, является обеспечение легитимности выборов. А это означает проведение честной и транспарентной избирательной кампании, в соответствии с требованиями законодательства и общепризнанными международными принципами.

В. Фоос в своем выступлении сделал акцент на вопросы эффективности взаимодействия избирательных комиссий, местных исполнительных органов, неправительственных организаций, институтов гражданского общества, наблюдателей, СМИ и кандидатов. 

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
В области Жетысу стартовала уборка кукурузы
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
Ситуация под контролем
Вместо свалки – детская площадка
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
Каков он, аромат успеха?
Значимость карьеры на производстве
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Цифровые технологии в судебной практике
Гидроресурсы по гарантии
Морской контейнер превратили в парк
Больше тонны пластика – на переработку
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
Закон Республики Казахстан
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Безопасный труд – залог устойчивого развития
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Холода сменят тепло в Казахстане
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]