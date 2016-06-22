​Утраченное детство

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Вадим МАХИН, Алматы

Дорога в концентрационные лагеря немецких оккупантов для большинства малолетних узников была схожа. Годовалым ребенком Борис Радоман вместе с матерью Елизаветой Петровной, двумя сестрами и братом в июне 1941 года был захвачен в плен и загнан в концлагерь для семей военнослужащих, который размещался в Вильнюсе. За период заточения в три с половиной бесконечно длинных года фашисты неоднократно перегоняли заключенных из одного лагеря в другой. Дети голодали, болели, несмотря на это, их матерей каждый день отправляли на тяжелые работы.

Самым ужасным оказался концлагерь смерти «Алитус», предназначенный для советских военнопленных и расположенный в литовском городе Алитус. Зверства надзирателей усилились. Фашисты устраивали показательные казни людей, чтобы запугать непокорных, а детей заставляли смотреть на все эти ужасы. Виктор, старший брат Бориса, закрывал мальчику глаза ладошкой, чтобы уберечь его от страшных зрелищ.

Фашисты не успели расправиться со всеми заключенными, потому что к тому времени бойцы Красной армии освободила Литву и вырвали людей из рук смерти. Борис Василье­вич с болью рассказывает, что не все узники смогли дождаться освобождения. В последние дни заточения надзиратели зверствовали с особой жестокостью. Среди погибших оказалась и его старшая сестра Тамара.

На всю жизнь запечатлелись в памяти Радомана картины зданий с черными выгоревшими окнами, разбитыми при налетах немецких самолетов, ряды колючей проволоки и солдаты из охраны лагерей в зеленой форме. До сих пор перед его глазами лица двух немецких солдат, постоянно охранявших входные ворота. Одного из них, длинного, тощего и злого, дети прозвали «крокодилом», второго, маленького и толстого, – «лягушкой». У того дома в Германии были свои дети, поэтому он малолетних узников не обижал и иногда давал им леденцы. Позже, отдыхая в пионерском лагере близ города Лиепая, мальчик увидел этих немцев среди военнопленных, работавших на лесозаготовках.

– Моя семья чудом, с невосполнимой утратой выжила, но мы еще ничего не знали о судьбе нашего отца Василия Константиновича, – вспоминает Борис Радоман. – Он с первых дней войны был на фронте. После освобождения из концлагеря «Алитус» мы вернулись в Вильнюс, на прежнее место жительства, надеясь, что, если отец останется живым, то он найдет нас. Так и случилось.

– Самым ярким моим воспоминанием стала встреча с отцом, – продолжает Борис Василье­вич. – Его на несколько дней отпустили домой, чтобы найти семью.

На фронте он получил два тяжелых ранения, которые сильно сократили его жизнь. Умер он рано, оставив вдову с тремя детьми. Послевоенная жизнь в Лиепае, где прошла юность Бориса Васильевича, была, как и в других городах Советского Союза, тяжелая, полуголодная. Продукты получали по карточкам, приходилось часами выстаивать в бесконечно длинных очередях. Большим подспорьем для семьи была рыба, которую они с братом ловили на удочки в Балтийском море и на Лиепаевском озере, – уклейки, окуни, подлещики, угри. Одежды в магазинах просто не было. Мальчики щеголяли в штанах, перелицованных из немецкой формы.

В 14 лет, после окончания семи классов, он пошел работать матросом и продолжал учиться в вечерней школе рабочей молодежи. Затем с отличием окончил Ленинградское зенитное артиллерийское училище по специальности «эксплуатация и ремонт радиолокационных станций». Службу в рядах Вооруженных сил страны начал в Ашхабаде. Полтора года участвовал в боевых действиях в Эфиопии. После 36 лет службы в звании полковника уволился в запас с должности начальника отдела эксплуатации и ремонта ракетно-артиллерийского вооружения Среднеазиатского военного округа.

В Алматы вместе с друзьями, пережившими в детстве, как и он сам, ужасы нацистских концлагерей, полковниками запаса Н. Огановым, В. Денисюком и другими активистами создал Казахстанский союз несовершеннолетних узников фашизма с филиалами в ряде регионов республики. Акимат города и ряд общественных организаций не забывают об этой категории населения и оказывают им помощь. 

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