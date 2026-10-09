Утреннее чудо

Этот утренний ритуал для меня словно медитация перед началом рабочего дня. Вот где я по-настоящему кайфую!

Накануне были заказаны и доставлены продукты, благо сегодня это стало простым и необременяющим делом из пары кликов на телефоне. Предварительного меню нет, поэтому я просто открываю холодильник и начинаю импровизировать.

Сначала то, для приготовления чего понадобится больше времени. Я вообще не люблю блюда, на которые уходят часы. Все максимально простое и быстрое.

На повестке дня – фарш. А потому вариантов немного: котлеты, начиненные натертыми кабачками, замоченным хлебом или сыром, либо фаршированные перцы, для которых достаточно слегка отварить жменю риса и сделать поджарку.

Когда-то я познала секрет идеальных котлет, вне зависимости от того, чего в них намешано: нужно просто хорошенько их отбивать. Сначала всю мясную массу, загребая пальцами и с азартом бросая обратно в таз. А затем каждую отдельно, перекидывая с ладони на ладонь и обваливая в панировочных сухарях или за неимением оных просто в муке.

Котлеты я никогда не жарю – только в духовке! На самом деле так просто легче, да и пользы куда больше. Предпочитаю запекать и рыбу, и курицу. А чего с ними у сковороды задыхаться? Замариновал правильно или соусом каким полил – и отправил в жаровню, пока сам другим делом занят.

Теперь гарнир. Сейчас я вам еще один секретик раскрою. Раньше у меня греча или рис при варке всегда в кашу превращались. Оказалось, делать надобно так: в кастрюле с толстым дном топим сливочное масло, тщательно мешаем в нем вымытую и высушенную крупу и уже после заливаем нужным количеством воды. Так и получается рассыпчатый сочный гарнир.

Поехали дальше. Чего духовке ради одних котлет свет мотать? Закинем туда еще и овощей. Все полезности с грядки, что есть дома, режем на кубики, заливаем соусом из майонеза со сметаной, чеснока и разных специй, хорошо перемешиваем и в форму. Именно так у меня всегда съедаются не особо любимые некоторыми баклажаны, кабачки, сельдерей, брокколи и цветная капуста. А если еще и моцареллой все это богатство посыпать, так вообще за уши не оттащишь!

Ведь для чего хозяйки дома у плиты стараются? Чтобы домашних вкусным и полезным накормить. Ни одна ресторанная стряпня не будет лучше того, что приготовил собственными руками. А если еще и с любовью, так это вообще пища богов!

Времени почти не остается. Блинчики для многих – сложный процесс. Для меня же дело пятнадцати минут, причем потраченных с большим удовольствием. Взбиваем три яйца, стакан молока, соль и сахар, добавляем стакан муки и медленно вводим стакан кипятка. Все! Но тут, конечно, дело в сковороде. У меня специальная, для блинов, тоненькая и антипригарная. Растопим маслица для смазки и вперед – штампуй, это лишь дело техники!

Эх, можно было бы еще салатик свежий нарубить с моей фирменной заливкой из меда, лимона, оливкового масла и соевого соуса. Или ленивую супербелковую запеканку на сковороде из творога, яиц и сыра.

Но пора на работу, остается все это по тормозкам разложить, кому что. Да еще кухню в порядок привести. Будто и не творилось здесь только что утреннее чудо, наполнившее теплом не только весь дом, но и мое женское заботливое сердце.