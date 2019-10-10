Утро начинается с газеты!

Уже по тому количеству людей, которые пришли, чтобы оформить подписку на 2020 год, можно сделать вывод, что все разговоры о скорой кончине газет – не более чем досужие вымыслы. У каждого издания есть верные читатели и друзья, которые с нетерпением ждут выхода очередного номера газеты.

Много таких и у нашей газеты «Казахстанская правда». Жительница Шымкента Гульнара Нуралиева – одна из них. Говорит, что старается держать руку на пульсе всех событий, происходящих в стране. Любит читать аналитические материалы, поз­воляющие сполна погрузиться в тему и найти ответы на многие вопросы. Журналисты местных и республиканских газет являются непременными участниками Дня подписчика, используя еще одну возможность встретиться со своими читателями, выслушать их советы и пожелания, прислушаться к проблемам, чтобы тут же ухватить тему для своих пуб­ликаций.

В День подписчика руководители печатных средств массовой информации обсуждают вопросы сотрудничества с почтовыми работниками. Сейчас появилось много альтернативных способов доставки газет и журналов, но без Казпочты не обходится ни одно СМИ. В Туркестанской области и в Шымкенте работает 415 отделений Казпочты.

По информации директора Туркестанского областного филиала АО «Казпочта» Бакытжана Ыскака, для сокращения сроков доставки прессы и корреспонденции в отдаленные и труднодоступные районы используются беспилотники. К примеру, такие дроны-почтальоны доставляют газеты и журналы в трудно­доступные горные села в Казыгуртском районе.

Все желающие могли тут же оформить подписку на следую­щий 2020 год. Для активных читателей и распространителей печатных изданий редакции приготовили подарки. Сотрудники Казпочты каждому подписчику тут же вручали лотерейный билет, устроив в конце праздника специальный розыгрыш, ставший маленьким сюрпризом.