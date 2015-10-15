Утроили размер компенсации Свежий выпуск Динара ЮСУПОВА

Как отмечается в сообщении пресс-службы, финансовый институт, руководствуясь поручением Президента страны о недопущении снижения благосостояния населения Казахстана, берет на себя повышенные обязательства по компенсации курсовой разницы по депозитам. Решением акционеров банка всем вкладчикам – физическим лицам, помимо гарантируемой государством компенсации, будут возмещены потери по курсовой разнице. Речь идет о депозитах, размер которых не превышал 3 млн тенге по состоянию на 18 августа 2015 года.

«Забота о клиентах должна проявляться в прак­тических и осязаемых вещах, и принятое решение о повышенных обязательствах перед вкладчиками – реальный пример нашей готовности защищать финансовые интересы партнеров, коими являются клиенты», – цитирует пресс-служба председателя правления АО «Банк Астаны» Искендера Майлибаева. В свою очередь глава совета директоров Олжас Тохтаров заявил, что это «не только жест доброй воли, это возможность инвестировать в лояльность клиентов».



